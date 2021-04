Coronavirus.-El alcalde cree que la "responsabilidad" ciudadana ha sido "predominante" en Semana Santa

En declaraciones a los medios, el primer edil almeriense ha asegurado que Almería ha vivido "una Semana Santa muy diferente en las formas pero creo que muy similar en significado", lo que ha dado lugar a una ciudad "con vida" en la que "se ha respirado ambiente de Semana Santa" al tiempo que se han evitado "situaciones de irresponsabilidad que nos pudieran alarmar" o pudieran derivar en "una subida de los contagios".

La capital inició la Semana Santa con una tasa de contagio de 235,4 casos por cada 100.000 habitantes el 26 de marzo al identificar 474 casos mediante PDIA en los 14 días anteriores a la citada fecha, mientras que este lunes presenta una tasa de 248,9 casos por cada 100.000 habitantes con 501 casos reportados en los últimos 14 días.

A la espera de los contagios que puedan aflorar tras los contactos mantenidos en los días festivos, el alcalde ha apuntado que los datos a día de hoy son "muy contenidos", por lo que espera que se mantengan las cifras. "Vemos con preocupación como en muchos países de nuestros entornos la situación está revertiéndose a peor", ha advertido.

Así, ha instado a no "bajar la guardia" ya que la situación actual "no es la ideal" aunque sea "mucho mejor que la que teníamos hace algunas semanas". "Como sociedad no nos podemos permitir involucionar, volver a situaciones más severas, tenemos que conseguir vaciar las UCI, despejar los hospitales, liberar a los profesionales sanitarios y, para recuperar la normalidad, lo más importante es cuidarse", ha dicho.