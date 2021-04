El PPCV denuncia que las ayudas del Consell "no llegan" y augura un "desastre" para autónomos y empresas

20M EP

NOTICIA

El Portavoz de Industria del PPCV en Les Corts Valencianes, Felipe Carrasco, ha denunciado que las ayudas del Consell para autónomos, comerciantes, empresas y pymes "no llegan" y ha augurado un "desastre" si las ayudas "no se acompañan de un plan urgente y realista de medidas económicas". "Muchas empresas con el agua al cuello no pueden aguantar meses a que lleguen los fondos", ha incidido.