Miniso, la multinacional china que se ha multiplicado en España y a la que se conoce como el 'Ikea japonés'

Fundada por el empresario chino Ye Guofu, pero inspirado en el diseño japonés, la multinacional Miniso propone un modelo que le ha llevado a abrir más de 4.200 tiendas en más de 80 países, incluyendo Canadá, Estados Unidos, España, Australia, EAU, India o México, desde su nacimiento en 2013.

Los españoles hemos visto cómo en poco tiempo tiendas de Miniso abrían en centros comerciales, con llamativos productos que se alejan del ideario de producto asiático, pues Miniso colabora con algunas de mayores marcas del mundo, como Coca-Cola, Marvel, Hello Kitty, Sesame Street, Mickey and Minnie, Pink Panther o We Bare Bears para crear productos originales.

Miniso, al que se le ha llamado el 'Ikea Japonés', tiene 27 tiendas en España, de norte a sur y de esta a oeste, en las que ofrece mobiliario, pero sobre todo productos para el hogar y de decoración con un diseño vanguardista.

De hecho, la multinacional creó la Miniso Original Design Academy (MOD) una entidad a donde acuden profesionales originarios de países con tradición en el diseño, como Japón, Noruega, Finlandia, España, Dinamarca y Corea del Sur.

"Una vida mejor no tiene nada que ver con el precio" es el lema de esta empresa, que busca asociar su imagen con "un sentimiento de felicidad y una sensación de alegría".