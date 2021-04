Intersindical Valenciana insta PSPV, Compromís i Unides Podem a treballar per la derogació de les reformes laborals

Així, ha instat els partits que sostenen el Govern del Botànic -PSPV, Compromís i Unides Podem- a treballar per la derogació de les reformes laborals.

Per al sindicat, l'experiència viscuda amb la crisi de 2008, "ha de fer reflexionar els poders públics a tots els nivells", ja que "en ella va quedar palés que la reactivació econòmica no va ser acompanyada d'una millora de la capacitat adquisitiva de les famílies i que l'esforç col·lectiu només va servir per a aprofundir les diferències socials, fent més rics als rics i més pobres als pobres".

En aquest sentit, considera que la Comissió Europea "ha de saber que la flexibilització del mercat laboral no millora ni la quantitat ni la qualitat de l'ocupació, mentre no es canvien els models empresarials caducs que predominen en l'estat espanyol".

A més, el Govern d'Espanya "ha de ser conscient que, a més i mentre no es produïsca eixa transició, ha de fer reformes legislatives que protegisquen a la part més vulnerable en les relacions laborals, les persones treballadores", ha apuntat.

Finalment, Intersindical assenyala que el Consell, coneixent que els indicadors del mercat laboral a la Comunitat Valenciana estan per davall de la mitjana estatal, tant en parada, com en temporalitat, qualificació i salaris, "ha de fer valdre el seu pes polític en l'estat per a defendre els interessos d'eixa majoria social que li ha recolzat a les urnes".

Intersindical Valenciana defèn "una verdadera transferència de competències de l'Estat a les Comunitats Autònomes en matèria laboral permetria al Consell legislar per a adaptar l'ordenament a les necessitats" de la regió valenciana. No obstant açò, lamenta que "la realitat és molt diferent i centralista" pel que advoca per "intensificar l'acció política davant el Govern i el Congrés".

És per açò que el sindicat insta els partits polítics que integren el Govern del Botànic a "treballar per a aconseguir frenar les intencions de la Comissió Europea i modificar el marc de relacions laborals actual i aconseguir una ocupació estable, de qualitat i molt retribuïda: un objectiu que passa necessàriament per la derogació de les reformes laborals de 2010 i 2012", ha puntualitzat.

En cas contrari, adverteix, "no hi haurà transformació cap a una societat moderna del segle XXI. Seguirem sent la destinació turística d'Europa en base de mantindre una mà d'obra poc qualificada, temporal i malament pagada perquè és el paper que els poders econòmics ens han adjudicat i, pel que sembla, el paper que els poders públics tenen assumit sense qüestionar ni una coma, ni, a priori, haver escoltat l'opinió de la majoria social valenciana", conclou el comunicat.