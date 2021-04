Ribó defèn un centre històric com en "la majoria de ciutats d'Europa", amb "els vehicles necessaris"

Ribó s'ha pronunciat d'aquesta manera en la roda de premsa que ha oferit per a presentar el Marc Estratègic de la capital valenciana, preguntat per l'entrada en vigor de les noves normes de circulació de vehicles per Ciutat Vella i l'inici del període en el qual començarà a sancionar-se als quals transiten sense la corresponent autorització.

L'engegada d'aquest nou sistema i de les multes, també a partir de la instal·lació i posada en funcionament de les càmeres que vigilaran l'entrada del trànsit rodat, està previst que es faça efectiva al llarg d'aquest mes d'abril, com han indicat a Europa Press fonts municipals.

Així, han recordat que al març es va iniciar la fase d'informació, que encara està en marxa, i han apuntat que no es contempla cap retard en aquest calendari. Quan les noves normes es facen efectives al llarg d'aquest mes, començarà a haver-hi sancions per als no autoritzats. Fins llavors, segueix la fase d'informació sense multes i obert el període en el qual des de la Regidoria de Mobilitat Sostenible s'està comunicant amb els veïns que han demanat els permisos, han precisat.

"IMPORTANT"

Joan Ribó ha assenyalat també que s'ha fixat el mes d'abril com a data per a l'entrada en vigor d'aquest nou sistema de circulació per Ciutat Vella. Després d'açò, ha manifestat que "és important que el centre de València comence a ser com el centre de la majoria de les grans ciutats europees, en el qual entren els vehicles necessaris".

"Açò s'ha de concretar. S'està concretant, però la idea està clara: anem a fer del centre de València el que és el centre de Munich o el centre de les majories de les ciutats europees", ha exposat el responsable municipal. "S'ha d'engegar ja perquè és bo per a la ciutat, per al comerç i el centre de la ciutat", ha agregat Ribó.