Stadler fabricarà el pilot d'un tramvia propulsat amb hidrogen a Alacant

Es tracta d'un dels projectes que la multinacional suïssa ha presentat els fons europeus de reconstrucció i que es concretarà mitjançant un acord amb FGV, com han anunciat el president d'Stadler Rail Valencia, Íñigo Parra, i el president de la Generalitat, Ximo Puig, a les instal·lacions d'Albuixec.

La intenció és que aquest tramvia d'hidrogen es prove a Alacant, encara que ja s'estudiarà la zona dins de la ciutat, per a testar sobretot el sistema. "De la tecnologia no tenim cap dubte", ha constatat el CEO en relació als trens que funcionen amb hidrogen.

Stadler creu que aquest pilot reforçarà la indústria valenciana en demostrar "no només la viabilitat d'un producte, sinó també d'un sistema". S'emmarca en les seues dos línies per a avançar en la descarbonització gràcies als fons de la UE: locomotores propulsadas "cent per cent per bateries" o per hidrogen, aquesta última amb un projecte de trens de passatgers de València a Saragossa.

"Europa és una gran oportunitat per a desenvolupar projectes molt interessants des de València", ha augurat Parra, reconeixent que la gestió d'aquestes ajudes és complicada encara que veu voluntat del Govern i de la resta d'administracions per a acurtar els temps i engegar-los.

Sobre si la Comunitat té possibilitats respecte a unes altres, el president d'Stadler ha rebutjat que la competència siga roïna i ha posat en valor el talent i les empreses valencianes "capdavanteres". "No tinc cap dubte que la Comunitat estarà en les primeres posicions", ha confiat.

Per la seua banda, el president de la Generalitat ha ressaltat el pilot "molt interessant" del tramvia d'hidrogen a Alacant per a estudiar si hi ha "limitacions o no en l'àmbit econòmic", al costat de la possibilitat que FGV participe juntament amb la multinacional com a soci tecnològic en altres projectes.

POSSIBILITAT DE FUTUR

"L'objectiu fonamental és la descarbonització: tothom està parlant de l'hidrogen, és una de les grans possibilitats de futur", ha asseverat, i ha recordat que en les pròximes setmanes es posarà la fundació d'investigació de l'Aliança valenciana de les bateries.

Al marge de les ajudes europees a les quals aspira aquesta aliança, Puig ha garantit que la fundació s'engegarà amb caràcter immediat i ha tornat a defendre que és una iniciativa solvent, vinculada a diversos sectors i amb el suport d'empreses com ara Power Electronics, Ford o la pròpia Stadler. "Confie absolutament en la capacitat de la indústria valenciana en aquest projecte", ha insistit.