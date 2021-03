Las obras de la calle Comercio de Toledo se retomarán el próximo martes hasta la plaza del Solarejo

En su intervención ante los medios, Milagros Tolón ha explicado que las obras se retomarán el próximo martes, 6 de abril, hasta la plaza del Solarejo, tal y como se ha acordado con los comerciantes y empresarios de la zona, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

"Estamos en una calle emblemática de nuestro Casco Histórico, en estos meses ya ha finalizado la renovación no sólo de Hombre de Palo y las Cuatro Calles, también de la calle Sinagoga", ha indicado la primera edil, no sin antes recordar que esta inversión de más de 1 millón de euros en el Casco no es la única prevista para los próximos meses.

"La calle Comercio es una calle emblemática, desde finales de los años 50 no se intervenía en el pavimento, una mejora necesaria y que se está llevando a cabo por tramos, pues así lo acordamos con los comerciantes y empresarios, en la que también es muy importante la mejora de la accesibilidad", ha apuntado la alcaldesa.

Asimismo, ha añadido que además del pavimento, el proyecto contempla la renovación de las redes de saneamiento y abastecimiento de agua, telecomunicaciones y servicios públicos en una superficie que supera los 2.400 metros cuadrados.

El proyecto, que avanza acorde a los plazos previstos, dará paso a otras actuaciones similares en otros puntos del Casco Histórico como la calle Reyes Católicos, desde la Puerta del Cambrón al Tránsito y Palacio de Fuensalida, o la calle de la Plata y la plaza de San Vicente.

REHABILITACIÓN DEL COBERTIZO DE LA CALLE SINAGOGA

Milagros Tolón también ha anunciado una inversión de 50.000 euros a través del Consorcio de la Ciudad de Toledo para la restauración del cobertizo de la calle Sinagoga, una intervención que comenzará en las próximas semanas y que responde al plan de rehabilitación de cobertizos de la capital regional.

Con este proyecto, como ha explicado la alcaldesa, se pondrán en valor estas construcciones y estructuras tan preciadas en el patrimonio y la arquitectura local, siendo uno de los elementos más significativos y característicos de la zona conventual del Casco.

La alcaldesa y a su vez presidenta del Consorcio ha impulsado una línea de ayudas a la rehabilitación de locales comerciales en el barrio antiguo, con el fin de incentivar y promover el comercio cercano y local. Esta convocatoria tiene un presupuesto de 125.000 euros.