Estos días la mayoría de colaboradores de Telecinco y excompañeros de Antonio David Flores reniegan de él tras la emisión de Rocío. Contar la verdad para seguir viva, la serie documental en la que Rocío Carrasco le acusa de malos tratos físicos y psicológicos.

Por eso fue especialmente peliagudo que en Sálvame se revelara qué tres colaboradores recibieron un caro presente, un regalo de Navidad de Antonio David Flores.

Según la presentadora del programa, Carlota Corredera, Kiko Hernández, Kiko Matamoros y Mila Ximénez recibieron de su compañero una botella de champán de entre 300 y 600 euros, según se dijo en el programa.

Kiko Hernández abandonó el plató antes de que se supiera la noticia, nervioso y molesto porque se le relacionara con Antonio David.

"La verdad que no lo entendí, me pareció raro que me metiera a mí en esto… ahora con el tiempo creo que era para que yo me pusiese a su lado y ganar favores", dijo más tarde Hernández sobre aquel regalo.

La revelación tuvo otro efecto secundario, el enfado o molestia de los compañeros que no fueron agraciados con el presente y que tuvieron que vivir ese agravio comparativo.

Belén Esteban fue una de las ofendidas, pues mantenía una estrecha relación con Antonio David Flores, pero no recibió el presente. "No me sienta mal que se la mande a mis compañeros, es el detalle… la verdad es que yo flipo", afirmaba.

Más aún: según Carlota Corredera el propio Antonio David se había referido a la ausencia de regalo para Belén Esteban así: "Si quiere una botella como esta, que se la compre".