Parece que La isla de las tentaciones no ha sido el único escenario de los amoríos y traiciones de los participantes, pues después de romper con Jesús y salir felizmente de la mano con Isaac, Marina está destrozada al saber que su nuevo amor ahora está con Lucía, su mejor amiga dentro del reality.

Apenas siete meses duró el noviazgo de Marina e Isaac tras el programa, pues la amistad que ya se vio entre Lucía y él terminó desembocando en algo más. Pero parece que estas idas y venidas amorosas no han sido las únicas del tentador, tal como ha sostenido Kiko Hernández.

El colaborador ha contado este martes en Sálvame que el soltero, al que llaman Lobo, había "estado con alguien del programa, y no con una mujer". Según él, un amigo de Isaac le contó esta información, y todos los tertulianos comenzaron a señalar a Miguel Frigenti como posible ligue.

"Ha estado con un chico que tiene pareja", ha añadido Hernández, confirmando que era Frigenti. "Cuando me llega esta información, el director me dice 'Como no hay pruebas, y Miguel tiene pareja, mejor no sacar nada'. Pero al día siguiente, esta persona empieza a mandar pruebas".

Frigenti ha sostenido que era mentira: "No me extrañaría que se inventase que ha estado conmigo este chico para aumentar su popularidad". Carlota Corredera ha revelado que el equipo de investigación de Sálvame ya estaba analizando estas pruebas para revelar la verdad.

Poco después, la presentadora recibió un vídeo en el que, aparentemente, se ve a Isaac enseñando sus partes íntimas: "Es un vídeo que Miguel reconoce tener en su teléfono. Un vídeo que tiene en su poder en el que sale Lobo".

"¿Yo salgo en ese vídeo? Pues ya está. A mí me lo manda una persona, pero yo tampoco lo pido", ha contestado Miguel Frigenti. Lo cierto es que esta grabación podría ser una que se filtró al comienzo de la edición, cuando también se difundió un vídeo sexual sin censurar de Marina e Isaac. Por lo tanto, si se tratase de la misma grabación, esto no querría decir que el periodista y el tentador estuvieron juntos.