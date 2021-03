Arturo Valls: "La nueva mecánica de '¡Ahora caigo!' me está pasando factura en mi vida personal"

A principios de 2021, ¡Ahora caigo! cambió su mecánica de juego, introduciendo importantes novedades como que se aumentaba el premio final a 300.000 euros o que el concursante central podría ir encadenando programas y acumulando dinero hasta que cayera eliminado.

Pero a Arturo Valls no le han sentado bien tantos cambios, y en el programa de este martes explicó los motivos: "La nueva mecánica está guay, pero me está empezando a pasar factura en mi vida personal", afirmó el valenciano.

"Los de producción me han dicho que hoy han traído unos croissants artesanales rellenos de chocolate negro y blanco. Me he quedado bloqueado y no sabía que elegir", señaló el presentador.

Arturo Valls, en '¡Ahora caigo!'. ATRESMEDIA

Valls estuvo unos minutos pensando que sabor prefería, pero al final "me he quedado sin merendar, me ha salido el 'Lo pierdes todo' del panel", exclamó, provocando las carcajadas del público de las gradas del plató del concurso de Antena 3.

"Me han dicho que mañana traerán tarta de manzana para que no tenga que elegir: ¿Se puede ser más tonto?", admitió el conductor del programa antes de dar inicio a la entrega de ¡Ahora caigo! de este martes.