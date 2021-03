Desenes de cancel·lacions de trens per segon dia consecutiu en el nucli de Rodalies de València

El nucli de Rodalies de Renfe de València està registrant, per segon dia consecutiu, un degoteig constant de cancel·lacions de trens. Si aquest dilluns 29 de març van ser 23 els combois suprimits, tal com publica la pròpia companyia ferroviària estatal en les seues xarxes socials, aquest dimarts ja ascendien a 32 abans de les 18.00 hores de la vesprada. La línia més afectada tots dos dies està sent la C3, sobretot entre València, Aldaia i Buñol, però també han patit cancel·lacions la C2 (Xàtiva), la C1 (Gandia) i la C6 (Castelló).

Fonts de Renfe consultades per 20minutos apunten a la conjunció de diversos factors per a un fet que qualifiquen de "puntual". D'una banda, a un increment de baixes temporals de maquinistes (algunes relacionades amb la Covid i altres no), a la incorporació de maquinistes que estan en períodes de formació, a les vacances del personal i a incidències o avaries del material rodant.

A aquest cúmul de factors cal afegir incidències en la infraestructura, com la que s'ha produït aquest dimarts a Cullera, que ha suposat la supressió de quatre combois de la línia C1.

Aquestes mateixes fonts apunten que en dies laborables circulen 321 trens pel nucli de Rodalies de València, per la qual cosa les cancel·lacions van del 1,8% al 3% del total. A més, afigen que el 83% d'aquestes supressions es donen en hores punta, per la qual cosa en un temps de 15 minuts es torna a tindre un altre tren disponible.

Respecte als possibles problemes d'acumulació de viatgers, asseguren que no s'arriba al màxim d'ocupació establit en l'ordre ministerial del 6 de juny (entre 280 i 330 persones). Aquestes mateixes fonts afigen que el volum d'usuaris actual en dies laborables és del 50% respecte a 2019 (abans de la pandèmia), una xifra que s'eleva al 60% els caps de setmana. A més, sostenen que s'informa "en temps real" en Twitter sobre les supressions, sempre amb almenys una hora d'antelació.

Associacions d'usuaris porten anys denunciant les supressions i retards en el nucli de Rodalies de València, que ha perdut bona part dels seus viatgers en l'última dècada. En aquest sentit, el Ministeri de Transports va crear la figura del coordinador del Pla de Rodalies de la Comunitat Valenciana, càrrec per al qual va designar a l’exdelegat del Govern Juan Carlos Fulgencio.

A més, una Comissió Tècnica s'encarrega de fer seguiment del Pla d'Acció de Rodalies de la Comunitat Valenciana, posat en marxa al febrer de 2020, i que ha adoptat mesures com la devolució express.