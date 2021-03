Fiama sorprende en las redes sociales, con un montaje de fotos romántico, desvelando que tiene novio

Ayer tuvo lugar en Telecinco el penúltimo debate de La isla de las tentaciones (el miércoles se emitirá el último), donde se desveló la relación entre Lucía y el tentador Isaac, que mantenía hasta hace poco una relación con Marina.

También se pudo vivir un enfrentamiento entre Lucía y Manuel, pero también entre este último y la tentadora por la que dejó a su novia de tres años, Fiama. En el Reencuentro del reality parecía que la relación entre la canaria y el gaditano había acabado bien, pero nada más lejos de la realidad.

Fiama aprovechó que ya se conocía todo acerca de las relaciones entre los participantes de La isla para desvelar algo que llevaba ocultando meses y es que hace un tiempo que mantiene una relación con un chico llamado Hugo.

Montaje de Fiama para desvelar que tiene pareja en redes sociales. FIARF / INSTAGRAM

Además de compartir esta foto en sus historias de Instagram, hoy en su feed Fiama ha subido una foto junto a él con un texto declarándole su amor. "Gracias por todo este tiempo, por aparecer cuando menos lo esperaba y aguantar todo lo que vino. Recuerdo el día que te conté lo movidito que había sido mi verano", comenzaba el mensaje de la tentadora.

"Ese día sentí que no podía seguir sin que supieras que lejos de tener un pasado como todos, el mío se emitiría en televisión. Me daba miedo empezar a sentir que no quería perderte y acabar haciéndolo por no contarte lo que se me venía. Gracias por hacerlo tan sencillo, por enseñarme dónde está el norte cuando lo pierdo, por decirme cada dos por tres eso de... 'lo realmente importante está bien, eso es lo único que importa'. Te quiero mucho", eran el resto de palabras que le dedicaba a su actual pareja.

En sus stories, la canaria también ha hablado a través de un vídeo en el que explica que tiene pareja: "Hoy lo importante es lo realmente importante. Y es que por fin he podido compartir con ustedes algo que quería compartir hace mucho tiempo. Mi pareja, mi chico, que tenía muchas ganas de contarlo, por fin".

Continuaba diciendo que "a partir de mañana este Instagram va a cambiar por completo" porque su vida "está cambiando a pasos agigantados". Añadía en el vídeo que está "muy contenta y con muchas ganas" de poder contar todo a sus seguidores.

Fiama contado en sus 'stories' que tiene pareja. FIARF / INSTAGRAM

Lo que se sabe hasta el momento del nuevo amor de Fiama es que se llama Hugo Navalón, es de Valencia y se dedica al deporte. Además de entrenarse a él mismo, vive de motivar a otras personas a perseguir los objetivos que se marquen en cuanto a su físico.

Es un hecho que Fiama se ha mostrado muy ilusionada en sus redes sociales con este nuevo amor y con los cambios que se han producido en su vida en los últimos meses. Parece que a Hugo no le importa su estatus de personaje televisivo y la relación va viento en popa.