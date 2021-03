Coronavirus.- Sanitat registra 13 defuncions, 87 nous contagis i hi ha 446 persones ingressades

20M EP

NOTICIA

La Conselleria de Sanitat ha registrat 13 defuncions per coronavirus des de l'última actualització, així com 87 nous contagis. Hi ha 446 persones ingressades per Covid-19 en els hospitals valencians, quatre menys que el divendres; però els ingressos en UCI repunten lleugerament fins als 102 (hi havia 100 el divendres).