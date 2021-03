Kiko Matamoros reaparece en Instagram con un nuevo 'look' y agradece a Marta López Álamo "por tanto amor"

Kiko Matamoros ha reaparecido en sus redes sociales para agradecer a su pareja, Marta López Álamo, el apoyo que le ha brindado durante estos días en los que ambos han tenido que permanecer confinados debido a que el colaborador dio positivo en coronavirus.

"Contando los días para volver al ruedo y al ruido", ha escrito Matamoros en una publicación en su cuenta de Instagram donde aparece con una expresión seria, cubierto con una capucha y, lo más sorprendente de todo, ¡con barba!

Ahora que no tiene que ir a los platós de televisión todos los días, el colaborador ha decidido probar este nuevo estilo y, pese a lo tedioso que resulta el confinamiento total, Matamoros ha optado por ver el lado bueno de las cosas: ahora tiene más tiempo para disfrutar de su noviazgo.

"Gracias a todos y en especial a Marta López Álamo por tanto amor", ha añadido Kiko bajo la instantánea. Justo después, la influencer compartió en su cuenta la sesión de mimos que se estaban regalando, una escena de lo más íntima que ella quiso compartir con sus más de 240.000 seguidores.

Sobre el nuevo look de Kiko Matamoros su novia aún no se ha pronunciado, pero a juzgar por dichas imágenes de cariño, no parece importarle que su pareja haya decidido darle un nuevo toque a su rostro.