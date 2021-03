Enrique Ossorio: "La medida de cierre de la hostelería está diseñada para perjudicar a la Comunidad de Madrid"

Enrique Ossorio era hasta el 10 de marzo el consejero de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid. Tras la convocatoria de elecciones, y la salida de los consejeros de Cs, sumó a esas competencias las de las carteras de Ciencia, Universidades e Innovación y de Cultura y Turismo, además de la portavocía del Ejecutivo. También es el encargado de redactar el programa del PP para el 4-M. 20minutos ha conversado sobre estos y otros asuntos de actualidad con él.

Hace 20 días que el Gobierno regional funciona con la mitad de miembros. ¿Cómo es el día a día?

Igual que anteriormente. Estamos satisfechos del trabajo que ha realizado este gobierno desde agosto de 2019 y ahora todos los consejeros estamos haciendo que ese nivel de actividad se siga desarrollando hasta el 4 de mayo. Somos un gobierno con plenas facultades, solo tenemos las restricciones de la ley electoral respecto a los actos que se organizan. Queremos seguir trabajando con eficacia durante estos meses, es un encargo de la presidenta Isabel Díaz Ayuso.

El presidente Sánchez dijo que las elecciones habían bloqueado 600 millones de euros en ayudas. ¿Es así?

No tiene absolutamente nada de cierto. Cuando vi esas declaraciones la verdad es que sentí vergüenza ajena. Él dijo que estábamos retrasando 600 millones de ayudas del Gobierno (central). El problema de esas ayudas es que no llegan. No es el problema de la Comunidad de Madrid, no es el problema de las elecciones, no. El problema es que no llegan. No llegan los fondos europeos de transformación, resiliencia y recuperación. En Educación, tuvimos la Conferencia Sectorial el 8 de febrero. Ese día nos dijeron la cantidad de fondos y las materias para las que podían servir. Estamos a finales de marzo y no hemos vuelto a saber nada. No sabemos ni cuánto dinero nos toca ni en qué lo podemos gastar en concreto.

Antes de convocar los comicios el Ejecutivo trabajaba en grandes proyectos, como ampliaciones de metro. ¿Siguen adelante?

Sí. Siguen exactamente igual y con normalidad todos los procedimientos que había en licitación sobre líneas de metro, intercambiadores… Esos proyectos tienen una tramitación técnica muy larga hasta que se inician las obras.

¿Qué le parece el fichaje de Toni Cantó?

Creo que es un gran activo. Estamos muy satisfechos en el PP de que venga, que vaya a contribuir con nosotros para que Isabel Díaz Ayuso sea la presidenta de la Comunidad de Madrid los próximos años.

Tras el 4-M, ¿volvería a formar gobierno con Cs?

La experiencia ha sido positiva. Creo que se han realizado muchas cosas. Hemos tenido también nuestros desencuentros, como no puede ser de otra manera en una coalición, pero hay que reconocer que el gobierno ha funcionado muy bien. Dicho lo cual, sinceramente, preferimos una mayoría suficiente, una mayoría muy amplia que nos permita un gobierno que pueda actuar con plena capacidad. Porque no tenemos todavía un presupuesto después de todo este tiempo.

¿Por qué no salieron las cuentas regionales para 2021?

Desde octubre, el señor Aguado tenía un presupuesto hecho por todos nosotros y lo paró durante cuatro meses. En enero conseguimos llegar a un acuerdo con él. El problema es que decía que querían 1.000 millones más para las consejerías de Cs y no aclaraba para qué. Cuando ya conseguimos llegar a un acuerdo, fuimos a hablar con Vox. Y entonces la situación entre Vox y Cs era irreconciliable y no había manera de llegar a ningún acuerdo. De hecho, el día que se produce la disolución de la Asamblea ya arrojábamos la toalla porque no había manera de llegar a un acuerdo.

El Ministerio de Sanidad recomienda cerrar el interior de la hostelería a partir de incidencias de 150 casos. ¿Qué opina de esta medida?

Creo que hay una seria sospecha de que está diseñada por el Gobierno para perjudicar a Madrid. Todo lo que estamos viendo parece indicar que están escogiendo exactamente los ratios para que Madrid entre. Nos parece mal porque según nos dicen nuestras autoridades sanitarias, el 80% de los contagios se producen en el ámbito familiar y no tenemos constancia de que en la restauración esté el problema de los contagios. Como siempre, el Gobierno de la Nación hace medidas de brocha gorda y nosotros hacemos medidas quirúrgicas, intentamos frenar la pandemia en aquellas zonas donde hay más incidencia.

Si esta medida se lleva a la Interterritorial y acaba siendo obligatoria… ¿acatarían pero recurrirían como con el cierre perimetral?

Podemos hacer dos actuaciones. Una es recurrir a los tribunales. Otra sería tomar una medida normativa de la Comunidad de Madrid diferente. El propio reglamento del Consejo Interterritorial dice que los acuerdos tienen que ser unánimes para ser obligatorios. Y si no tuviera esa unanimidad, nosotros no consideramos que sea obligatorio. Por eso tenemos recurrido el último acuerdo de la Interterritorial.

¿Qué les recomendaría a los madrileños en Semana Santa: salir para incentivar la economía regional o limitar movimientos?

Que hagan lo que deseen, pero que lo hagan siempre con todas las medidas de seguridad. En un museo, en un concierto, en casa, en la hostelería… donde esté el madrileño yo le digo que tiene toda la libertad del mundo para hacer lo que quiera, pero que cumpla las medidas.

Como actual responsable de Turismo... ¿qué le parece que se hable de Madrid como un destino de borrachera?

Nos ha sentado fatal. Hace muy poco en favor de la marca Madrid, del turismo y de esos países que son de la Unión Europea, que son países hermanos nuestros. Insultan a sus turistas. ¿Puede haber comportamientos erróneos de algunos? Pues claro que sí, aquí en Madrid y en todos los sitios, pero que el turismo en Madrid es de calidad: de cultura, de ir a espectáculos, de compras...

¿Es compatible el turismo extranjero con la seguridad sanitaria?

Siempre defenderemos el turismo y la libertad, pero en una pandemia, un Estado tiene que controlar sus fronteras. Sobre todo por la derivada que se está viendo ahora con las variantes. Es compatible que las cosas estén abiertas con que se tomen las medidas para evitar la infección del virus.

¿Cómo dejan los comicios a la Ley Maestra de Educación?

Sigue tramitándose exactamente igual. En estos momentos está en exposición pública y los ciudadanos, las asociaciones, quien quiera, nos puede hacer observaciones hasta hoy. El paso posterior es el debate en el Consejo Escolar. Ya lo anunciamos: frente a la Ley Celaá, a la que se llegó con procedimiento de superurgencia, queríamos que en la Ley Maestra todo el mundo pudiera opinar. Una vez que acaben todos estos pasos irá al Consejo de Gobierno y se remitirá a la Asamblea.

¿Qué opina sobre la propuesta del ministerio para actualizar los currículos?

Para el curso 2022/2023 tiene que estar el currículo y para eso hace falta que se dicten unos decretos estatales, que luego nosotros dictemos unos autonómicos de desarrollo y que los editoriales, cuando ya tengan todo, hagan los libros. Por tanto, lo que queremos pedirle al ministerio es que se pongan las pilas y que se deje de documentos como estos, abstractos. Que pasemos de las musas al teatro. Si no, luego dirán que nosotros nos hemos retrasado.

¿Y qué le parece que se planteen aprendizajes menos memorísticos?

A mí me parece muy bien que no solamente aprendas, sino que sepas aplicar esos aprendizajes a la vida. Eso es fundamental. Pero no esperemos nunca que sin que los maestros expliquen los alumnos aprendan a ser competentes. La competencia incluye el aprendizaje de la materia, porque si yo no sé nada de Historia, no voy a poder aplicarla a mi vida cotidiana.

¿Cuántos docentes hay ya vacunados?

El último dato es que ya se ha vacunado a más de 84.000 docentes de los 110.000 que tenemos en la educación pública y en la privada. El condicionante para avanzar más rápido es que vayan llegando más dosis, porque la Consejería de Sanidad tiene capacidad para poner 100.000 al día.