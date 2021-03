Ayuso incluye a todos sus consejeros en los primeros puestos de su lista y a Toni Cantó de número 5

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha situado como su número 2 en la lista electoral para las elecciones del próximo 4 de mayo al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, como número tres a la secretaria general del PP de Madrid, Ana Camíns, en la cuarta posición al consejero de Justicia, Enrique López, y en quinto lugar al exportavoz de Cs en las Cortes Valencianas, y último fichaje del PP, Toni Cantó.

De este modo, Ayuso ha tenido que alterar el compromiso que había adoptado públicamente de situar en los primeros ocho puestos de la lista a sus siete consejeros del Gobierno regional.

Tras Cantó, fichaje que fue anunciado este miércoles por la dirección nacional del PP, sí se sitúan ahora el resto de consejeros madrileños: el número 6 será para David Pérez (Vivienda), el 7 será para Enrique Ossorio (Educación), en el 8 se encuentra Eugenia Carballedo (Presidencia), en el 9 Javier Fernández-Lasquetty (Hacienda) y en el 10 Paloma Martín (Medio Ambiente).

En el 11 está el portavoz del PP en la Asamblea, Alfonso Serrano. Y a partir de ahí, varios históricos del partido como Carlos Izquierdo (12), Paloma Adrados (13), Jorge Rodrigo (14), junto con Alicia Sánchez Camacho (15), Marimar Blanco (16), Daniel Portero (17), Pedro Muñoz Abrines (18), Diego Sanjuanbenito (19) o Almudena Negro (20).

La lista es el resultado de la reunión mantenida este viernes por el Comité Electoral Autonómico del PP de Madrid. Ahora debe ser ratificada por el Comité Electoral Nacional.

Discrepancias por Cantó

El fichaje de Cantó generó discrepancias entre la dirección nacional del presidente del PP, Pablo Casado, que lo anunció, y el equipo de la mandataria madrileña, que en ese momento buscaba dónde poder integrar al político valenciano en su proyecto.

El exconsejero de Cs realizó unas declaraciones este jueves donde afirmó que habló con Ayuso, pero no se vio con ella y que además conversó con Casado. "Ambos me ofrecieron la posibilidad de ir en listas, no lo hemos concretado todavía", ha afirmado Cantó.

Sin embargo, en el entorno de Ayuso aseguran que la conversación fue para sondear hasta dónde contar con él. La líder regional ya declaró este jueves que era "amiga de ser muy discreta" en cuanto a los anuncios de los miembros que iban a conformar su lista electoral.

El conflicto de fondo que se está produciendo en el PP es quién marca los pasos a seguir en la campaña para los comicios del 4 de mayo, Génova o Ayuso.