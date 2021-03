El BNG plantea que el Parlamento de Galicia apoye la eliminación de las patentes de vacunas durante la pandemia

En un comunicado, ha recordado que esta propuesta, que partió de India y Sudáfrica, ha sido apoyada por más de un centenar de países y organizaciones sociales y sindicales.

A través de las distintas iniciativas, el Bloque también plantea que la resolución parlamentaria exija que no se limite ninguna vacuna que haya superado los controles sanitarios y que todas aquellas que hayan sido aprobadas se incorporen a los procesos de adquisición.

Del mismo modo, la formación busca que se reclame a la Xunta, el Gobierno central y la Comisión Europea el apoyo a esta propuesta para "proteger el derecho de las personas a la salud y la vida".

Asimismo, la portavoz de Sanidade del Bloque ha incidido en que las administraciones públicas deben asumir responsabilidades en relación a la salud de la ciudadanía, en lugar de dejarla "en manos de empresas privadas de la poderosísima industria farmacéutica", que "está teniendo beneficios millonarios". Así, ha tachado de "escandalosa" la "opacidad" con la que los estados y la Unión Europea "están gestionando todo lo referente a las vacunas".

En este sentido, ha reprobado la "hipocresía de parecer indignarse con el incumplimiento de las farmacéuticas en la entrega de dosis" mientras "se bloquea la adquisición de otras disponibles o la exención de los derechos de propiedad intelectual".

Así las cosas, la diputada autonómica ha lamentado que "una prioridad sanitaria absoluta esté convertida en pura transacción económica", ya que, según ha defendido, "non es entendible que solo se produzcan vacunas en tres países de la UE" y que no se hayan llevado a cabo actuaciones que permitan "garantizar el mayor nivel de producción posible". Además, ha criticado la negativa a negociar la adquisición de vacunas que no procedan de países de la OTAN.