Batet (Junts) pide a Aragonès renunciar a la segunda votación de investidura hasta lograr un acuerdo

El presidente de Junts en el Parlament, Albert Batet, ha pedido este viernes al candidato de ERC a la Presidencia de la Generalitat, Pere Aragonès, que renuncie a someterse a la segunda votación de investidura hasta lograr un acuerdo de legislatura entre ambas fuerzas independentistas.

"Le proponemos formalmente que renuncie a la segunda votación de investidura hasta que no haya un acuerdo entre los 74 diputados independentistas, como permite el Parlament. No tiene la obligación de someterse a una segunda votación", ha subrayado en su discurso en el pleno de investidura de Aragonès, que este viernes no prosperará porque que Junts ya ha anunciado que abstendrá.

Según Batet, la propuesta de Junts pasa por seguir buscando el acuerdo con ERC y la CUP "para cerrar un acuerdo de legislatura durante los próximos días y semanas".

Se presente o no al cabo de dos días -este domingo o, si se considera que deben ser días hábiles, el martes-, tras la votación fallida de este viernes se activa una cuenta atrás de dos meses para intentar de nuevo una investidura, y si no la hay serán convocadas automáticamente elecciones para 54 días más tarde, ya en julio.

Batet ha invitado a Aragonès a olvidarse de la segunda vuelta dentro de dos días, porque no ve posible llegar a un acuerdo en tan poco tiempo, y ha propuesto jugar con los dos meses de margen para seguir negociando antes de la convocatoria automática de elecciones.

"Tras la votación de hoy, con voluntad firme y compromiso político de encontrar un buen acuerdo, que vemos posible en los próximos días o semanas, le pedimos que renuncie a la segunda votación de investidura hasta que no haya un acuerdo entre los 74 diputados independentistas", ha afirmado en su intervención en el Parlament.

En la réplica, Aragonès ha cerrado la puerta a la posibilidad de aplazar la segunda vuelta, porque no ve "diferencias insalvables" entre las posiciones de ERC y JxCat y porque hay que evitar "demoras innecesarias" y configurar cuanto antes un nuevo Govern.

Aragonès ha dicho compartir "casi en su totalidad" el programa social y económico expuesto por JxCat, ha ofrecido "mejorar" los mecanismos de coordinación entre fuerzas independentistas, en alusión velada al Consejo por la República, y ha dicho aceptar "íntegramente" el programa de Junts sobre qué hacer si el independentismo llega al 50% de los votos en las elecciones.

"Tenemos la obligación, después de un mes y catorce días (desde el 14F), de ponernos de acuerdo", ha destacado Aragonès, que ha propuesto a JxCat un maratón negociador este fin de semana para alcanzar un acuerdo antes de la segunda votación: "Reunámonos 24 horas al día", ha sugerido.

En el turno de réplica, Batet ha reiterado su petición de renuncia a la segunda votación: "Muy posiblemente de hoy al martes no habrá tiempo de llegar a un buen acuerdo".

"Pressing Junts"

"Ustedes nos han puesto la mesa, nos han puesto los platos, los cubiertos, nos han dicho el menú, y además han dicho cuál es la factura. Pues no. Nosotros queremos poner la mesa conjuntamente. Queremos decidir qué haremos primero, después, cómo avanzaremos. Y esto no se hace desde la imposición y la sumisión, sino desde la coalición", ha sostenido. Y ha advertido de que este será el "pressing Junts", en referencia al "pressing CUP" que en su día hicieron los anticapitalistas a JxCat.

Batet ha emplazado a Aragonès a que dé "un paso al frente" y sea ERC quien lidere las negociaciones para conseguir un pacto de legislatura, y ha insistido en que JxCat no "especulará" con nuevas elecciones.

En su discurso, Batet también ha reivindicado el papel del Consejo por la República, espacio liderado desde Bélgica por Carles Puigdemont, y ha defendido que sea esta entidad la que asuma la "dirección colegiada" de la estrategia independentista.

Asimismo, ha reclamado a Aragonès "concreción" para explicar en qué se diferenciaría un "nuevo referéndum" del 1-O de 2017 y ha considerado "un poco raro" que ERC haya pactado antes "un programa de Govern con un socio parlamentario", en referencia a la CUP, que con un socio de gobierno