Se trata de un producto que llegó para quedarse. No hay dudas de que los robots aspiradoras revolucionaron el mundo de los electrodomésticos y el de la limpieza en casa. A estas alturas, no existe nada más cómodo que contar con un artículo que haga las cosas por nosotros y nos permita optimizar el tiempo. Y es que además, con los múltiples avances, hoy encontramos una gran oferta en el mercado: distintos tamaños, características y precios.

No obstante, son muchos quienes todavía (por una razón u otra) todavía no apuestan por este gran invento y tendencia. Es muy importante tener en cuenta que no todos los modelos responden a nuestras necesidades y exigencias. Pero, existen algunos que por su diseño y funcionalidad, se adaptan de muy buena manera en todo tipo de hogares. Es decir, hablamos de productos que han sido calificados de manera positiva por quienes conocen el sector, pero especialmente por quienes los han probado: otros clientes.

De esta forma, entre búsqueda y búsqueda en 20deCompras hemos dado con el robot aspirador de de Cecotec: la Conga 1090 Connected Force. Esta maravilla cuatro en uno aspira, barre, friega y pasa la mopa. ¿Lo mejor? Es que al contar con tecnología para navegación inteligente, le permite volver automáticamente a la base de carga. Además, la APP Control (para controlar el robot desde cualquier parte) permite seleccionar modos, programas, niveles y todo tipo de modos. Su sistema Immortal Battery dura hasta 160 minutos. Finamente, el precio de este robot aspiradora lo convierte en un must y en un imperdible: puede ser tuyo por solo 169 euros ¿A qué esperas para conseguirlo?

Cuenta con sistema BestFriend Care, la Conga 1090. Amazon

Con una calidad que te sorprenderá...

Robot aspirador cuatro en uno: barre, aspira, pasa la mopa y friega. Fregado inteligente con tres niveles de fregado apto para todo tipo de superficies. Seis modos de limpieza: auto, bordes, manual, habitación, espiral y vuelta a casa. El robot aspirador vuelve automáticamente a la base de carga. Se adapta a tu hogar, limpia debajo de los muebles, detecta obstáculos y evita caerse por las escaleras. La APP Control permite monitorear el robot desde cualquier parte, seleccionar los modos, programarlo, seleccionar el nivel de succión o fregado. Conecta el robot a los asistentes virtuales de control por voz: Alexa y Google Assistant. Sistema BestFriend Care con un cepillo de silicona especial para mascotas. Tres niveles de potencia: modo eco , modo normal y modo turbo. Limpieza silenciosa con un leve nivel sonoro. Creado para todo tipo de suelos y alfombras finas. Estética moderna con diseño elegante

