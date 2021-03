Si buscas una freidora sin aceite, hoy es tu día: Amazon rebaja un modelo (casi) cinco estrellas 20 euros

En lo que a cocina se refiere, igual que en otros ámbitos, hay recetas, pequeños electrodomésticos y utensilios que se ponen de moda y que todo cocinitas que se precie debe probar e incluir en sus recetas para ser reconocido como un auténtico chef. La receta de pan casero de masa madre es uno de estos ejemplos, puesto que se viralizó el pasado año y no hay quien no probará a fermentar su propia hogaza. En cuanto a pequeños electrodomésticos, las freidoras sin aceite continúan siendo las favoritas de muchos usuarios y no es de extrañar dadas las bondades que nos ofrecen en la cocina

Su punto más fuerte es, sin duda, la posibilidad de disfrutar de manjares que normalmente suman una gran cantidad de calorías en su versión más healthy. Esto lo consiguen porque emplean aire caliente para cocinar los alimentos y apenas unas gotas de grasa. Por ello, es la mejor opción para preparar croquetas, patatas fritas, calamares, rabas y otras frituras que habitualmente descartamos de nuestra dieta (¡y más ahora que estamos inmersos en la Operación Bikini!) o que reservamos para momentos puntuales.

Además, incluirla en nuestra cocina es sencillo... ¡y barato! Sobre todo, si damos con ofertas como la que hemos encontrado en el catálogo de flash de Amazon: la freidora sin aceite de Taylor Swoden Eva, que hoy está rebajada un 26% y puede ser tuya por menos de 60 euros.

Esta freidora sin aceite puede ser tuya por menos de 60 euros. Amazon

Las prestaciones que debes tener en cuenta

Diseño compacto . Entre los puntos fuertes de esta freidora que más nos han gustado es la relación entre el tamaño y la capacidad. Con una forma compacta y redondeada ideal para adaptarse a cualquier rincón de la cocina, este pequeño electrodoméstico pone a nuestra disposición 2,6 litros para cocinar productos de lo más variado y para toda la familia.

. Entre los puntos fuertes de esta freidora que más nos han gustado es la relación entre el tamaño y la capacidad. Con una forma compacta y redondeada ideal para adaptarse a cualquier rincón de la cocina, este pequeño electrodoméstico pone a nuestra disposición 2,6 litros para cocinar productos de lo más variado y para toda la familia. Programas automáticos. Con un solo botón, esta freidora es capaz de iniciar los programas automáticos en el momento en el que seleccionamos el alimento que queremos cocinar aplicando así la temperatura y tiempo necesarios para cocinarlos adecuadamente. Patatas fritas, gambas, pasteles, alitas de pollo, carne o pescado, todos puedes sacar sus mejores versiones con la ayuda de este dispositivo culinario.

Con un solo botón, esta freidora es capaz de iniciar los programas automáticos en el momento en el que seleccionamos el alimento que queremos cocinar aplicando así la temperatura y tiempo necesarios para cocinarlos adecuadamente. Patatas fritas, gambas, pasteles, alitas de pollo, carne o pescado, todos puedes sacar sus mejores versiones con la ayuda de este dispositivo culinario. Pantalla LED. Su capacidad o su sistema de aire caliente no son las únicas bondades de esta freidora sin aceite, la tecnología punta también. Dispone de un gran panel de control digital que permite al usuario la configuración de forma sencilla, tanto de la función que quiere que cumpla como del tiempo y la temperatura que debe de estar trabajando, que van hasta los 200ºC y los 60 minutos.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.