Cau un 6,1% la xifra de negocis del sector industrial al gener a la Comunitat Valenciana

Aquesta dada va caure en totes les comunitats autònomes liderades per Canàries (-25,4 per cent), Illes Balears (-21,5 per cent) i Comunitat de Madrid (-17,3 per cent) mentre que Cantàbria (-1,9 per cent), Principat d'Astúries (-4,3 per cent) i Comunitat Valenciana (-6,1 per cent) van anotar les menors baixades.

A l'ambit nacional a variació mensual de l'Índex General de Xifra de Negocis de la Indústria entre els mesos de gener i desembre, eliminant els efectes estacionals i de calendari, és de el 1,4 per cent, taxa 1,6 punts superior a la del mes anterior.