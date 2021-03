Amazon Prime Video contrata a Diego, de 'La isla de las tentaciones', para anunciar 'Vikingos' tras su vídeo viral

"Vikingos, la puta mejor serie" es ya la frase estrella de Diego, de La isla de las tentaciones. El participante del reality se volvió viral hace unas semanas por su forma de recomendar su serie favorita dando puñetazos al aire en un vídeo de TikTok, y su repercusión fue tal que eso le ha valido colaborar con Amazon Prime Video.

Algo tan sencillo como su inocente publicación terminó ocasionando un sinfín de bromas y memes que llegaron a sus oídos. Aprovechando el tema, Diego contó una historia en sus redes con la que aseguraba que por sus venas podía correr sangre vikinga.

"Mi familia paterna es de Astillero (Cantabria), un pueblo situado muy cerca de Laredo, en donde en el siglo XI los vikingos entablaron relaciones comerciales con los cántabros de aquella época. Tuvieron mucho contacto y se juntaron entre ellos [...] Los vikingos, aunque se les caracteriza muchas veces como rubios, gran parte de ellos, en realidad, eran morenos con los ojos azules. Muchos de ellos tenían la enfermedad de la psoriasis", explicó en Instagram.

"Mi familia paterna, como os he dicho, es de Astillero. Somos todos morenos y con los ojos azules (yo soy el único que los he sacado verdes, pero el resto de mi familia los tiene azules), y en mi familia paterna tenemos la enfermedad de la psoriasis (yo no la tengo porque salta una generación: mi padre la tiene, mi hermano y yo no, mi abuelo la tiene, pero mi bisabuelo sí la tenía, etc.)", añadió.

Se desconoce hasta que punto esto podría ser así, pero de momento su 'vikinga repercusión en redes' le ha valido colaborar con Amazon Prime Video. La plataforma de streaming, que tiene disponible la serie Vikingos, lo ha contratado para promocionar la ficción a través de TikTok.

"Diego, hay más imágenes de Vikingos para ti en Prime Video. Y vosotros, ¿ya habéis visto la puta mejor serie?", escribió Amazon en la publicación en la que el participante de La isla de las tentaciones hace un resumen de la ficción y habla de los personajes.