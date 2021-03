Cvirus.- Els contagis a la Comunitat Valenciana baixen a 86 nous casos i es notifiquen 18 morts

La Comunitat Valenciana ha administrat un total de 616.700 dosis de la vacuna contra el coronavirus. Per províncies, 73.597 a Castelló, 217.466 a Alacant i 325.637 a València, mentre que 228.859 persones ja estan immunitzades.

D'aquesta manera, la xifra total de positius des de l'inici de la pandèmia és de 384.689 persones. Per províncies, la distribució de nous positius és la següent: 11 a Castelló (39.303 en total), 21 a Alacant (144.708 en total) i 54 en la província de València (200.676). Continua havent-hi 2 casos sense assignar.

A més, s'han registrat 18 defuncions per coronavirus des de l'última actualització, per la qual cosa el total de defuncions des de l'inici de la pandèmia és de 7.107 persones: 777 en la província de Castelló, 2.698 en la d'Alacant i 3.632 en la de València.

Els hospitals valencians tenen, actualment, 472 persones ingressades i 109 llits UCI ocupats: 35 hospitalitzats en la província de Castelló, amb tres pacients en UCI; 214 en la província d'Alacant, 48 d'ells en la UCI; i 223 en la província de València, 58 d'ells en UCI.

Des de l'última actualització s'han registrat 201 altes a pacients amb coronavirus. D'aquesta forma, ja són 385.769 persones a la Comunitat Valenciana les que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia. Per províncies, les altes es distribueixen de la següent manera: 39.739 a Castelló, 144.615 a Alacant i 201.359 a València, a més de 56 no assignades. D'acord amb les dades registrades, en aquests moments hi ha 3.276 casos actius, la qual cosa suposa un 0,83% del total de positius.

BROTS DE CORONAVIRUS

A més, s'han comunicat nou nous brots des de l'última actualització. D'ells, tres són d'origen laboral: en Sagunt, cinc casos; en Foios, cinc casos i en Barxeta, nou casos. La resta són d'origen social: un de sis casos en Xàtiva; un de set en Alfafar i un altre en Guadassuar; un de cinc casos a Xàbia i dos de set i quatre casos a València.