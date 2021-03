Anna Faris le confiesa a Gwyneth Paltrow cuál fue la causa de su divorcio de Chris Pratt

Ambos formaban una de las parejas más consolidadas de Hollywood. Sin embargo, su amor llegó a su fin. Chris Pratt y Anna Faris anunciaban su separación en 2017 después de ocho años de matrimonio y un hijo en común, una decisión sobre la que la actriz reflexionó este miércoles en una entrevista.

Rompiendo con su habitual discreción, Anna Faris se sinceró cuando conversaba con la intérprete Gwyneth Paltrow, quien estuvo presente en la última entrega del podcast Anna Faris Is Unqualified, donde también habló de su ruptura con el cantante Chris Martin.

El principal problema que detecta Faris es la competitividad que ella sentía tanto con Pratt como con Ben Indra, con quien mantuvo una relación entre 2004 y 2008.

Los intérpretes Chris Pratt y Anna Faris posan juntos. ARCHIVO

"Me he casado dos veces. Mis otros dos matrimonios fueron con actores y creo que no hicimos un gran trabajo eliminando la competitividad. O, al menos, yo no lo hice. Fui una persona orgullosa, no quería mostrar vulnerabilidad", dijo.

La actriz no supo manejar "los indicios de competitividad y comparación" que se daban en el entorno de la pareja. "No lo manejé muy bien, no creo. Y espero haber crecido a partir de eso", añadió.

Faris está comprometida con Michael Barrett, a quien conoció en el rodaje de la película Overboard, en 2018. Por su parte, Chris es está casado desde 2019 con Katherine Schwarzenegger, con quien tuvo una hija el pasado mes de agosto. Faris y Pratt tienen en común un hijo de ocho años, Jack.