Zara Tindall, nieta de Isabel II, da a luz a su tercer hijo en el cuarto de baño

Más allá del feliz acontecimiento, pues siempre es una buena noticia la de un nacimiento, lo más curioso ha sido cómo se ha dado. Porque sí, en Buckingham Palace va a hacer falta una nueva cuna, pero lo que no ha hecho falta ha sido el traslado al hospital: Zara Tindall dio a luz en el cuarto de baño.

Tanto para Zara, hija de la princesa Ana de Inglaterra y nieta de la reina Isabel II -aunque renunció a sus títulos en pos de una vida más sencilla-, como para su marido, Mike, es su tercer hijo, pero sin duda es el que ha llegado en la situación más extraña: los dolores de parto fueron tan rápidos y sucedieron con tanta celeridad que no hubo traslado de urgencia al hospital más cercano, sino que el pequeño vino al mundo en su propia casa.

A pesar de ello, tanto la madre como el bebé se encuentran en perfecto estado, dado que poco después llegaban los servicios sanitarios. Todo ocurrió el pasado domingo 21 de marzo, alrededor de las 18.00 horas, pero no ha sido hasta este miércoles que el padre de la criatura, exjugador profesional de rugby británico, ha confirmado la noticia a través de su propio podcast, llamado The Good, The Bad and The Rugby.

"El domingo se volvió incluso más interesante porque un pequeñín llegó a mi casa... naciendo muy rápido. Ni llegamos al hospital. Allí, en el suelo del cuarto baño. Así que tal cual: corrí al gimnasio, cogí una colchoneta, volví al baño, la puse en el suelo junto a las toallas y respirar, respirar, respirar", narró Mike, de 42 años (su esposa desde 2011 cumplirá en mayo 40).

El portavoz de la pareja ha dado un escueto mensaje, que comienza explicando que "Zara y Mike Tindall están encantados de anunciar el nacimiento de su tercer hijo, Lucas Philip Tindall", así como que el décimo bisnieto de su majestad y del duque de Edimburgo ha pesado 3,75 kilogramos.

El matrimonio, junto con sus otros dos hijas (Mia Grace Tindall, de siete años, nacida el 17 de enero de 2014, y Lena Elizabeth Tindall, que vino al mundo el 18 de junio de 2018) viven en la finca Gatcombe, que pertenece a la familia real británica y que está situada en Gloucestershire, al oeste de Londres.