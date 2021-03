El Sónar de Barcelona cancela su edición de 2021

El Sónar de Barcelona ha cancelado la edición de 2021 y ha anunciado que el macrofestival que se celebra anualmente en el mes de junio queda pospuesto a 2022, si bien este año organizará dos eventos de formato más pequeño en el mes de octubre y varias actividades a lo largo de los próximos meses.

Según ha informado este jueves Sónar, la organización se ha visto obligada a anular el festival previsto para este mes de junio "por causas de fuerza mayor", ya que "los datos sanitarios, las restricciones de movilidad y la falta de una normativa que regularice a día de hoy la organización de grandes eventos hacen inviable la celebración del festival en las condiciones deseables".

Esta cancelación es la segunda que Sónar anuncia por la pandemia, ya que la edición de 2020 tampoco se pudo celebrar, por lo que los compradores de entradas y acreditaciones profesionales de 2020 y 2021 podrán conservar su entrada para 2022 o solicitar el reembolso de su importe, si así lo desean.

Este otoño, del 27 al 30 de octubre de 2021, Sónar organizará dos nuevos festivales de formato más pequeño, con actividades presenciales en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB) y un programa de contenidos en línea.

SónarCCCB contará con varios escenarios dedicados a la música en vivo, así como conferencias, workshops, debates y presentaciones de Sónar+D, el congreso internacional que explora el futuro de la cultura y las nuevas tecnologías.

Además, en las mismas fechas, Sónar organizará por primera vez en Barcelona el festival AI and Music, centrado en las aplicaciones y retos de la inteligencia artificial en la creación musical, impulsado por el programa S+T+ARTS de la Comisión Europea y en asociación con la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) y betevé.

Ambos festivales tendrán formato híbrido, predominantemente presencial y, en total, habrá más de 60 actividades, en su mayoría presenciales, y también otras exclusivas en línea, con el objetivo de proponer contenidos específicamente diseñados para las audiencias digitales.

Los meses previos al AI and Music Festival, Sónar y la UPC actuarán como un "laboratorio de ideas" liderado por la Universidad, para promover un diálogo entre el arte, la ciencia y la tecnología en torno a la inteligencia artificial (IA).

La actividad en 2021 no solo se limitará a estas fechas, sino que se expandirá desde ahora y hasta final de año, con colaboraciones locales e internacionales. Sónar participará en proyectos artísticos y de investigación como el proyecto europeo liderado por Hangar On-The-Fly y los festivales de la plataforma We Are Europe.

También trabajará en colaboración con el Taller de Músics, Factory Berlin, el nuevo proyecto audiovisual PRSNT, el festival de cine documental musical In-Edit, el centro de cultura digital IDEAL, el proyecto EINA IDEA impulsado por la Fundació EINA, el Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) y el Departamento de Cultura de la Generalitat a través del Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC).

También este año se celebrará la quinta edición de Sónar Estambul, el próximo 2 de octubre.