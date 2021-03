Russafa recuperarà la seua 'illa perduda' respectant la trama històrica islàmica

L'Ajuntament de València ha començat la tramitació del PAI de Mestre Aguilar en el barri de Russafa, una actuació amb la qual se solucionarà "després de moltes dècades" el problema urbanístic de l'anomenada illa perduda. "Es recuperarà la trama històrica musulmana i s'acabarà amb la degradació d'aquesta zona, ordenant una part de teixit urbà que actualment mostra una gran discontinuïtat", tal com ha anunciat aquest dimecres la vicealcaldessa de València i regidora de Desenvolupament i Renovació Urbana, Sandra Gómez.

La responsable d'Urbanisme ha recordat que el barri de Russafa venia arrossegant durant dècades el problema urbanístic de la denominada illa perduda i "per fi podem anunciar que tenim ja un projecte urbanístic que rescata i respecta l'alineació i trama històrica". Gómez ha precisat que la zona d'actuació està "en el cor del barri de Russafa" i es troba delimitada pels carrers Mestre Aguilar, Poeta Al-Russafí, Francesc Sempere, les places Baró de Corts i la de Peris i els carrers Plateries, García i part de Tomasos.

"Es tracta d'un projecte que, a més de respectar eixa memòria de la València musulmana, no genera nous problemes urbanístics, ja que manté els dos edificis que actualment existeixen dins d'ordenació i es generen noves zones verdes per al gaudi de veïnes i veïns", ha destacat la vicealcaldessa.

Un Pla que en paraules de Gómez va en la línia de "generar ciutats mes sostenibles i amables, alhora que és un projecte que respecta la memòria històrica de la ciutat, d'eixa valència musulmana, que recuperarà l'antic traçat de Russafa, un barri en el qual sens dubte continua pervivint eixe esperit històric".

Gómez ha ressaltat que aquesta actuació respon a una reivindicació veïnal històrica per a recuperar la que es coneix com l’illa perduda. "Una zona que ha sobreviscut fins a l'actualitat sortejant les trames regulades dels diversos Plans d'Eixamples i PGOUS de València" i que es troba "entre la consolidació de l'avanç de la nova trama i la supervivència de la trama històrica", ha explicat.

"Amb aquest projecte reconciliem l'actualitat amb la història adaptant l'antiga trama a les exigències d'un traçat regular i a més amb la possibilitat de mantindre part de la trama històrica com era, amb irregularitats i traçat discontinu propis de l'origen de la formació del xicotet nucli de població de Russafa", ha destacat.

Eixample urbà enfront de trama històrica

Actualment, els diferents plans d'eixample han intentat ordenar aquest enclavament superposant una illa octogonal sobre la trama històrica de Russafa, però aquesta illa projectada pel planejament no s'ha construït completament i els trams consolidats creen una separació en el conjunt de l'espai i una imatge de discontinuïtat i abandó en algunes edificacions.

Les alineacions interiors a les quals no arriben tots els edificis, amb mitgeres i celoberts a la vista que es mesclen amb solars, desvirtuen la trama històrica, així com amb construccions de diferents estils. És per això que dins del projecte de remodelació, tracta d'unir les característiques comunes de les façanes per a fer una composició adequada en els nous edificis.

Sandra Gómez ha explicat que dins de les accions del projecte destaquen "l'ocultació de mitgeres que degraden la qualitat del paisatge urbà, respectar l'edificabilitat actual, compliment de la normativa urbana, generació de dotacions com per exemple aparcaments subterranis, parcs infantils o edificis d'ús públic i la protecció dels edificis registrats com a béns protegits".

En aquesta línia ha indicat que aquest projecte aporta "la integració formal amb el conjunt existent i la disposició dels volums generals amb les noves edificacions i manté l'essència de la trama històrica posant en valor el llegat del patrimoni urbà de Russafa". També, ha afirmat que soluciona "les necessitats d'espais públics i dotacionals, genera un recorregut per a vianants dins d'un nou paisatge urbà de qualitat i recupera l’illa perduda".