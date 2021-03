La figura del 'data analyst' i operaris de producció, entre els llocs més demandats en 2021 a la Comunitat

El director nacional de vendes del Grup Adecco, Roberto Villar, ha afirmat que malgrat el complicat any en matèria d'ocupació, "hi ha sectors que, a poc a poc, van recuperant el seu to i uns altres que, no solament no han patit de prop aquesta crisi, sinó que s'han fet forts en aquest entorn".

"Ací és on més oportunitats d'ocupació existeixen ara mateix", ha ressaltat Villar, que considera que els processos de formació per a optimitzar el seu acompliment (upskilling) o de reciclar-se en un nou lloc (reskilling) són en aquest moment "crucials" com a eixida a aquesta situació.