A la espera de publicar su nuevo álbum, Bad Gyal (24) lanzó el pasado 19 de marzo su tercer EP, Warm Up (Universal), un proyecto compuesto de ocho canciones cuyo concepto gira en torno al disfrute del placer –y el autoplacer– en todas sus formas y con plena libertad. En español, el título de este último trabajo se traduce como 'calentamiento'.

¿Por qué ha elegido este nombre? Porque hace mucho tiempo que no estoy en una discoteca. Es un disco para escuchar antes de salir de fiesta, y yo tengo muchas ganas de eso. Siempre hago ese tipo de música y eso es algo que no ha cambiado, sigo teniendo esa esencia de baile.

Parece que las ocho canciones del álbum estén expresamente diseñadas para ser un éxito. Cumplen los requisitos para encajar en el mainstream. ¿Es así? Este EP tiene temas más hit, sí, un poco de todo. El Guincho me ha ayudado a llevar todos los temas, sean de un color o de otro, al mismo nivel. En mis últimos trabajos había hecho cosas más narrativas y ahora destacan más las barras. Quería algo más fresco y estoy muy contenta con el resultado.

¿La pandemia la ayudó a encontrar tiempo para inspirarse o todo lo contrario? Al principio, la pandemia fue como un choque muy heavy para mí. Yo estaba a punto de empezar la gira por España, Latinoamérica y Estados Unidos, pero esto me sirvió para centrarme más en la música y componer más tranquila.

Tuvo que insistir mucho para que dejaran de encasillarla en el trap, ese cajón de sastre. A día de hoy, ¿se siente más comprendida? Sí, ahora ya no tengo que explicar tanto mi música. La gente me ve como a una artista internacional. Suelen describirme con mis temas, que pueden tirar hacia un género u otro. Pero ya no soy ‘la chica que hace trap y dancehall’. Ahora me describen como a una persona que nada entre géneros, y eso me hace sentir mucho más cómoda.

bad gyal Vilasar de Mar, Barcelona. 1997. Cantante. Detrás de Bad Gyal está Alba Farelo, una joven nacida en 1997 en Vilasar de Mar (Barcelona). Su música ha sido catalogada como una fusión de géneros entre los que destaca el dancehall. La vena artística le viene de familia, pues su padre es el actor Eduard Farelo, conocido por ser la voz del personaje de Gollum en 'El señor de los anillos'. Con él debutó como actriz en el anuncio de los Premis Gaudí 2020. 'Warm Up' llega tras sus dos 'mixtapes' 'Slow Wine' y 'World Wide Angel'; y también tras recibir su primer Disco de Oro con su sencillo 'Santa María' y el segundo con la canción 'Hookah'. En sus temas combina el español y el catalán.

Dice que es más sencillo que las mujeres entren en el pop si saben bailar. ¿Por qué? Al final, yo tengo la suerte de que el baile siempre me ha gustado. Es algo en lo que me he sentido representada desde pequeña. Pero es cierto que hay muchas artistas a las que no se les da tan bien, que no se sienten cómodas y, aun así, se tienen que aprender coreografías. A nosotras, las artistas, se nos exige siempre eso: saber bailar. Cuando llegas a cierto punto en tu carrera tienes que hacer una performance en un escenario más grande y debes aprender coreo, es lo que hay. A los artistas no les pasa tanto. Pero, obviamente, a mí bailar me gusta. No me siento la mejor bailarina del mundo, pero es algo que quiero aprender y en lo que quiero mejorar cada día.

Unos días antes de la publicación de Warm Up, criticó que habían restringido su canción Pussy en YouTube y en TikTok. ¿Qué ocurrió? El tema de los baneos y de las plataformas es complicado y va un poco lento. Estos días me he dedicado a investigar con mi equipo y no solo he tenido un baneo, sino varios. Hay uno que no creo que se pueda solucionar. En el vídeo sale un cogollo de marihuana y eso es mi responsabilidad. En cambio, los baneos por desnudez no los entiendo tanto, la verdad.

¿Lo solucionaron? Sí, sí. Los baneos por desnudez ya los han retirado. Pero he visto vídeos de otras artistas y, bueno, no sé si les ha pasado o no, pero no me parece normal que se nos censure por eso.

En cuanto a la problemática de la desnudez, y a raíz de unas palabras de Arcangel, dijo lo siguiente: "Uno de mis artistas favoritos subió un texto en su historia diciendo que las mujeres que muestran su cuerpo no merecen respeto. Supongo que eso incluía a modelos, nadadoras, bailarinas, atletas...". Hay mucha gente que en los comentarios me decía que la diferencia entre ellas y yo es que ellas no lo hacen para ser sexis y para provocar. Joder, pues yo a veces veo en la televisión a una deportista y puedo apreciar mucho la belleza de ese cuerpo entrenado. A mí, en cambio, al ser cantante, me llaman ‘guarra’ y me dicen que no tengo nada más que ofrecer. Es muy triste.

Por otro lado, La Zowi, que pertenece a la misma generación de artistas que usted, hablaba en una entrevista con SModa de que hay mujeres que sí "se sexualizan a sí mismas" en la música, y que no apoya a quienes buscan "avergonzarlas" por ello. Bueno, yo creo que tiene razón. Al final, ¿por qué en esta sociedad patriarcal un hombre puede explotar sexualmente a una mujer?, ¿por qué está bien que la mujer cumpla el rol sexual que le ha asignado el hombre, pero está mal que ella decida sobre su propio cuerpo? No lo entiendo, de verdad.

Más allá de este tema, ¿cuál es el mayor prejuicio que le ha tocado derribar en su carrera? Que la gente se piense que no hago nada, que no escribo mis canciones. A veces creen que soy una ignorante, y no es así.

Esto también lo han criticado otras artistas pioneras en la escena de música urbana, como Ms Nina. Más allá del rechazo que pueda generar vuestro estilo entre algunas personas, ¿piensa que las críticas son igual de duras para vuestros compañeros? ¿Cree que se os critica más por el mero hecho de ser mujeres? Sí, sí. Es como si nosotras no tuviéramos nada que decir, como si no pudiéramos explicarnos sobre nuestro propio arte. Es muy triste porque, al final, nos lo encontramos en muchas entrevistas. Mucha gente cree que eres estúpida, tonta, que no vales para nada, que te faltan neuronas... Luego una se siente mal. Va a un sitio a hablar sobre su trabajo, su arte, y se encuentra con ese tipo de comentarios, que hablan por sí solos. Es triste que, en vez de darte una oportunidad para explicarte y expresarte con libertad, te traten como si fueras un cero a la izquierda.

Aunque sus redes sociales son de uso profesional, ha llegado a criticar los desahucios y el trato hacia los manteros por parte de la Policía en Barcelona. ¿Qué la motiva a hablar de ello? Creo que es muy importante hablar. La sociedad está muy perdida y pienso que es importante que la gente joven transmita sus ideas, sus valores y su concepto de justicia. Creo que, como artista, yo tengo ese deber.

Hay quienes se sienten muy atraídos por la estética de Bad Gyal, que está caracterizada por las pelucas, los brillantes y las uñas largas. ¿Qué opina sobre ello? Bueno, la verdad es que no sé muy bien qué hay detrás de esto. A mí me permiten sacarme el máximo partido, ser lo que quiero ser. Nadie es perfecto y todos queremos mejorar algunas cosas nuestras. A mí estos elementos me dan seguridad, me siento bien con ellos. El día que me pique por otra cosa, cambiaré, pero me siento guapa con esto.

En sus inicios dijo que quería ser como Rihanna: "Tener mi marca, hacer pasta". Ahora, ¿a qué aspira? Uf, quiero hacer muchas cosas. Siempre tengo algún plan: crear mi marca de ropa, sacar un álbum... Incluso ser actriz. Me quedan proyectos por empezar. Soy muy ambiciosa.

Y, en todas estas facetas, ¿qué es lo que siempre definirá a Bad Gyal? Creo que hay que hacer siempre lo que quieras. Yo soy y seré la dueña de mis decisiones.

De Cataluña al mundo (y la pista)

Antes de saborear la fama internacional, Bad Gyal se colaba en los clubs de Barcelona para alimentarse, desde la última fila, de la escena de dancehall. Sin embargo, no fue hasta 2016 cuando ella misma empezó a publicar sus primeras canciones en YouTube, grabadas con el móvil y con la ayuda de sus amigos. Sus fans todavía recuerdan Pai, Mercadona y la popular Fiebre, con la que la joven subió un escalón. Con el tiempo, y bajo el lema La pussy K mana (el coño que manda), la catalana logró cruzar las fronteras nacionales y fichar, en 2019, por Interscope, la casa discográfica que tiene a Lady Gaga y a Lana del Rey entre sus filas. Quería estar en el pop y lo consiguió. Ahora, prepara un nuevo disco.