A la UE le crecen los enanos: vacunación lenta, países enfadados por las entregas y fondos que todavía no llegan

Los líderes de la UE se ven este jueves por videoconferencia y lo hacen en un contexto convulso. En realidad lleva meses siéndolo, pero ahora parece que a los 27 -y a la Comisión Europea- se les multiplican los problemas. El Consejo Europeo que se celebra tiene una agenda apretada, aún sin contar con el debate sobre Rusia, que se ha aplazado para cuando la cumbre pueda ser presencial. En todo caso, el pasaporte (o certificado, como prefiere llamarlo Bruselas) de vacunación es el tema principal, pero no el único, que tendrán que abordar los jefes de Estado y de Gobierno.

Sobre la mesa está la propuesta de la Comisión Europea de un certificado de vacunación que tenga dos versiones, una en papel y otra en formato digital, y que incluya una prueba de que se está vacunado, un test negativo o una prueba de anticuerpos. Será, en teoría, bilingüe y no supondrá una discriminación. No hace falta estar vacunado para viajar, tal como confirmó la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen. De ahí que no lo quieran llamar "pasaporte". La propuesta parece viable, pero faltan matices y será necesario pulir las diferencias que hay entre los Gobiernos.

Por ejemplo, España, Italia o Grecia están rotundamente a favor, al ser países que son más dependientes del sector turístico. Otros como Alemania, Francia o Países Bajos presentan más reticencias. Además, se hace urgente matizar muy bien todos los aspectos técnicos y sobre todo los éticos, precisamente para no hacer "distinción entre ciudadanos", aseguran fuentes consultadas por 20minutos. Podrá haber acercamientos, pero no se espera que salga nada definitivo. El objetivo, eso sí, es que esté aprobado para el verano.

Y es que las vacunas será otro de los asuntos. Austria lidera el grupo de los "descontentos" con el papel de la Comisión en la distribución de vacunas. Tanto es así que hay algunos países que ya están mirando a la vacuna rusa Sputnik -que Hungría ya está utilizando- y también a los viales chinos.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, no es tan crítica como su homólogo austriaco, Sebastian Kurz, y apoya estos movimientos en una mera estrategia de prevención. "Es muy posible que estemos en una situación en la que no solo tengamos que vacunar, sino también revacunar, tal vez una vez al año. Por eso necesitamos impulsar drásticamente la producción de vacunas", aseguró en una entrevista.

Estas maniobras van en contra de la estrategia de la Comisión Europea. Los 27 acordaron centralizar la compra de vacunas en la Comisión y además hay un artículo del acuerdo que prohíbe hacer compras de forma unilateral. Eso sí, ni las vacunas rusas ni las chinas están aprobadas por la EMA, por lo que no se tienen en cuenta en ese pacto.

De momento, la situación con la vacuna rusa es la siguiente: la EMA está realizando los estudios preliminares y trata el fármaco "igual que al resto", pero no hay solicitud formal de Moscú para su aprobación. La posición de la Comisión no cambia. No cierran la puerta pero consideran que no será necesario recurrir a ella. El foco está puesto en resolver el conflicto con AstraZeneca para que cumpla con lo pactado. Sobre esto, hay Estados miembros (sobre todo Italia) que piden mano dura en el control de las exportaciones.

La parte sanitaria no es la única sobre la que se debatirá. En menor medida los líderes también hablarán de los fondos de recuperación, que de momento no llegarán. Para que se empiece a producir el desembolso es necesario que todos los gobiernos ratifiquen la decisión sobre Recursos Propios. Por ahora solo lo han hecho 15 Estados miembros, entre ellos España.

La 'visita' de Joe Biden

Por otra parte, la cumbre será 'especial' porque Joe Biden participará como invitado tras recibir la invitación del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. La idea es que aborden cómo deben ser los vínculos transatlánticos en los próximos años. "Es tiempo de reconstruir la alianza transatlántica", sostuvo Michel, que espera recibir las visiones de Biden precisamente sobre las relaciones entre los bloques.