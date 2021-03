La EMA avanza con la Sputnik y visitará las plantas de producción: "Esperamos que sea una vacuna valiosa"

"Estamos en proceso de evaluación y organizando inspecciones. Esperamos que sea una vacuna valiosa que se añada a las vacunas disponibles para la población de la UE". Con estas palabras la Agencia Europea del Medicamento sigue allanando el camino a que la vacuna rusa Sputnik V esté disponible para la UE antes de final de año o a más tardar a principios de 2022. La EMA estudiará in situ la producción como parte de los estudios preliminares que está realizando.

Eso sí, para que se pueda aprobar en territorio europeo se tiene que solicitar oficialmente su aprobación a la EMA, que posteriormente tendría que dar luz verde. Queda la duda, en cambio, de cómo se abordaría la compra. Y es que la Sputnik no forma parte de la 'lista' de vacunas de la UE, por lo que la adquisición no tendría por qué ser común.

Estos movimientos, lejos de ser sorprendentes, se dan ante la presión de algunos Estados miembros, que se han salido de la estrategia de la compra común por parte de la Comisión Europea. Austria, Dinamarca, República Checa, Eslovaquia o Polonia van en el mismo camino y se unirían a Hungría, que ya apostó por la Sputnik V y la vacuna china de Sinopharm (que la ha recibido incluso el primer ministro Viktor Orbán). Eslovaquia, de hecho, ya ha firmado un contrato para 2 millones de dosis de Sputnik. Austria y Dinamarca, por su parte, apuestan por reforzar la colaboración con Israel.

Además, Moscú ha firmado un acuerdo con la compañía farmacéutica con sede en Suiza Adienne para producir la vacuna Sputnik contra la Covid en Italia. El objetivo es producir unos 10 millones de dosis antes de final de año. Según los anuncios del Kremlin, está estudiando poder producirla también en otros países como Francia o España.

De momento, no hay mucho más, y el Ejecutivo comunitario mantiene la cautela. "Repetimos lo mismo, no miramos las vacunas por países, sino por efectividad", explicaron en su momento fuentes consultadas por 20minutos. Desde la propia Comisión, Thierry Breton, comisario de Mercado Interior, aseguró esta semana que el fármaco ruso no será necesario para alcanzar los objetivos de vacunación en la UE.