Sacrifican a la famosa foca del Támesis para "acabar con su sufrimiento" tras ser atacada por un perro

Una simpática foca común apodada Freddie Mercury, en honor al cantante de Queen, por los caminantes de Barnes, al oeste de Londres, ha sido sacrificada para "acabar con su sufrimiento" tras ser atacada el pasado domingo por un perro, según informa el medio británico MyLondon.

Freddie se había hecho conocida por aparecer durante las últimas semanas cerca de la casa de botes de la escuela St Paul en Barnes y por mostrar su simpatía a los transeúntes.

Mientras la foca se encontraba descansando en un puente, fue atacada por un perro antes de que las personas que se encontraban alrededor, incluido un veterinario, pudieran rescatarla. El fotógrafo Duncan Phillips, testigo de los acontecimientos dijo al medio británico que "fue un ataque bastante cruel. El perro simplemente no la soltó. No se soltó a pesar de los repetidos intentos de la gente de separar a los animales".

El sacrificio como última opción

Freddie fue trasladada gravemente herida al South Essex Wildlife Hospital donde fue puesta en tratamiento. En un comunicado, el hospital anunció que la aleta de la foca estaba fracturada y su pronóstico era "extremadamente malo", además no recibió bien la anestesia: "Las focas no toman bien la anestesia, ya que tienen un reflejo de inmersión y no respiran. Aunque se podría intentar tratar la fractura, sería imposible inmovilizar la extremidad para darle tiempo a que sane", indicó el hospital Essex.

Por su parte la asociación de rescate de animales marítimos que llevó el caso de la foca Freddie, British Divers Marine Life Rescue (BDMLR), anunció que: "No seríamos capaces de liberar una foca de nuevo en la naturaleza con una aleta, si la amputación fuera una opción, ya que tenemos una firme política de no poner a los animales en cautiverio, y el bienestar de la foca debe ser puesto ante todo".

Así se pusieron en contacto con los principales cirujanos ortopédicos veterinarios del Reino Unido y afirmaron que "lamentablemente la única opción era sacrificar a la foca. Hay que acabar con su sufrimiento".

Petición para salvar a los animales

La asociación BDMLR escribió en su cuenta de Facebook: "Estamos absolutamente destrozados por el alcance de las lesiones que sufrió Freddie. Esto destaca una vez más los graves problemas que pueden surgir cuando los humanos y los perros se encuentran con animales salvajes". Además pidió que esta historia ayude a educar a las personas para que "busquen y sigan las pautas adecuadas sobre cómo comportarse respetuosamente con los animales salvajes y no causarles molestias o algo peor".

El hospital dijo que Freddie no era la única foca que había tratado y agregó: "Por favor, amigos, no os acerquéis a las focas y siempre, siempre, mantened a los perros con correa y bajo control".