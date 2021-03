Innova.- Innsomnia llança eHealth Future, "el major programa de salut digital d'Espanya"

L'"ambiciós" projecte s'assenta en la connexió entre un ecosistema de més de 700 startups internacionals, reunit per l'acceleradora, amb el sistema de sanitat pública i entitats privades focalitzades a prestar servicis sociosanitaris.

La fórmula serà la ja provada "amb èxit" per la valenciana Innsomnia en els sectors fintech, insurtech i indústria 4.0, connectant les idees de les startups amb les necessitats de grans companyies i administracions públiques, així com amb les línies de finançament de la Unió Europea. eHealth Future recolzarà així tots els grans actors de la indústria sanitària a connectar amb startups i scale-ups nacionals i internacionals per mitjà de la seua xarxa internacional The Talent Route.

D'aquesta forma, eHealth Future impulsarà una col·laboració dissenyada perquè la innovació i el dinamisme de les xicotetes empreses tecnològiques s'integre en les entitats públiques i privades, millorant els seus servicis als ciutadans. Aquesta necessitat de transformació digital "cobra un nou protagonisme després de l'impacte sense precedents del Covid-19, a la qual cosa la UE ha respost augmentant els fons per a aquests projectes, dotant amb més de 13.400 milions d'euros a programes com Horizon Europe, EU4Health i EIT Health, que s'uneixen als nous Next Generation EU".

"Amb eHealth Future volem crear ponts per a impulsar el treball conjunt entre les startups i els hospitals, laboratoris i centres d'investigació, asseguradores i farmacèutiques, perquè els avanços en medicina i assistència al pacient puguen provar-se en condicions reals i orientades a les verdaderes necessitats del sistema de salut. Volem incentivar els projectes co-creats i alineats amb les línies de finançament obertes per Europa per a millorar la salut dels seus ciutadans", explica el CEO d'Innsomnia, Francisco Estevan.

"Busquem redefinir l'ecosistema espanyol de salut a través de tres eixos: optimitzar els processos, democratitzar encara més l'accés global als servicis sanitaris i fomentar un marc col·laboratiu que integre tots els sectors, àrees i agents que contribuïsquen a l'impacte positiu del sistema de salut", afig.

D'aquesta manera, el programa abordarà de forma integral la transformació digital del sector amb un full de ruta definit per al període 2021-2027, a través de diferents fites i estratègies de treball. A la creació d'espais d'innovació oberta en eHealth Future s'uniran processos de formació i acceleració específics per a startups, on la companyia ja compta amb experiència amb diversos casos d'èxit en els últims anys.