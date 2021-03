Pepelu alucina con su cita en 'First dates': "¿Dónde me he metido?"

Pepelu acudió este lunes a First dates en busca del amor ataviado con una gorra hacia un lado y con un vestuario muy juvenil. "Ese look me gusta tío", señaló Carlos Sobera al recibirle a las puertas del restaurante.

"Siempre voy con gorra, tengo una para cada día y a juego con la ropa que llevo, muy de los noventa, a lo Príncipe de Bel Air", comentó el alicantino en su presentación.

Le explicó al presentador que "soy animador infantil y tengo una empresa de eventos. Colecciono juguetes, pero después de tenerlos un tiempo, los vendo para encontrarles su dueño tipo Toy Story".

Iria, en ‘First dates’. MEDIASET

Su cita fue Iria, una joven gallega que se definió "como una muñeca Bratz. Me gustan mucho las cosas monas y cuquis como las muñecas, Disney, las cosas rosas, los osos amorosos... y pasarlo bien".

Al verla entrar en el local de Cuatro, Pepelu afirmó: "¿Dónde me he metido? No me esperaba esto. Es muy chocante su primera impresión, pero vamos a darle una oportunidad y a conocerla".

Ambos pasaron a cenar donde comentaron las aficiones que compartían, como los tatuajes, las películas de miedo, las de Disney, Jim Carrey... "Tengo muchísimos tatuajes, no se ven, pero llevo uno de él en la película de La Máscara", comentó el alicantino.

Iria y Pepelu, en ‘First dates’. 20minutos | MEDIASET

También coincidieron en su gusto por los disfraces y a disfrazarse: "Estoy totalmente a favor, me encanta hacerlo", señaló Iria. Que también le confesó a su cita que "no sé nada de geografía".

Ante la sorpresa de Pepelu, éste le preguntó si situaba su ciudad, Alicante, en el mapa: "No, ni idea. Sé que Madrid está en el medio y donde está Galicia porque vivo ahí, del resto, nada. Es una laguna profunda que tengo".

"Las princesas, las cosas siniestras... me encantan, pero de geografía, nada de nada. Eso sí, si jugamos al Trivial, gano yo", afirmó la gallega ante la sorpresa del animador infantil.

Al final, mientras que Iria sí que quiso una segunda cita con Pepelu porque "me lo he pasado muy bien, me gustaría conocernos más, disfrazarnos e ir de fiesta cuando se pueda". Pero las lagunas geográficas de la gallega no convencieron al alicantino: "Quedaría en plan colegas, no de pareja".