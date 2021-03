PSOE marbellí pedirá a Ayuntamiento que apruebe exención de tasa de servicio de recogida de basura industrial

En la moción, argumenta que "la crisis sanitaria en la que todavía nos encontramos inmersos ha derivado en otra crisis económica que ha tenido consecuencias en todos los ámbitos sociales, especialmente en el empleo".

Ha recordado también que desde el grupo municipal socialista mantuvieron "la necesidad, desde el principio, de establecer medidas dirigidas a las pequeñas y medianas empresas de Marbella y San Pedro Alcántara".

Asimismo, ha recordado que hubo una propuesta inicial del PSOE para que se ampliase el espacio de ocupación de las terrazas hasta un 50 por ciento, "como medida para garantizar la distancia social y al mismo tiempo asegurar la actividad económica de muchas empresas de restauración, que son el principal motor de nuestra economía". La puesta en marcha de esta propuesta permitió en su día "cierto alivio a la maltrecha economía de muchos locales del municipio", ha valorado.

En el pleno del mes de julio, el Ayuntamiento de Marbella aprobó la exención de la tasa de Servicio de Recogida de Basura Industrial para determinados meses del año 2020 a propuesta del Grupo Socialista, entre otras medidas. No obstante, "pese a este acuerdo unánime de pleno, dicha exención no se llevó a cabo, produciéndose un menoscabo en los negocios de la ciudad y también un golpe moral a aquellos autónomos y pequeñas empresas que contaban con que este acuerdo se produjera".

"La situación económica del municipio continúa siendo muy difícil, de ahí que cualquier apoyo en la reducción fiscal que han de soportar, puede ser de gran ayuda", ha señalado en un comunicado Bernal.

Asimismo, han agregado que desde el grupo socialista "planteamos que, además de las ayudas de las diferentes administraciones, la exención de la tasa de Servicio de Recogida de Basura Industrial contribuiría a aliviar dicha crisis".

Por ello, teniendo en cuanta que la mitad de la partida destinada al concurso 'Decora nuestra Navidad' quedó desierta, y ante la posibilidad de que no se cubra completamente la ayuda a autónomos contemplada en los presupuestos de 2021, "este dinero debería ser destinado a cubrir, inicialmente, el Servicio de Recogida de Basura Industrial del primer semestre de 2021, dejando abierta la cobertura de todo el año con otras modificaciones de partidas no agotadas o que se prevea que no se van a agotar".

Por último, ha añadido que el montante inicial sería de aproximadamente 850.000 euros, "cifra perfectamente asumible según la exposición que hemos realizado anteriormente".