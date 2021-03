Los presupuestos llegan al Pleno este martes con el apoyo de PP y Cs, la abstención de Vox y el PSOE en contra

Si bien la firma del acuerdo con Ciudadanos garantiza al equipo de gobierno el apoyo mínimo para desbloquear las cuentas, ya que el PP gobierna en minoría con 13 concejales, también tendrán el apoyo del edil no adscrito y exconcejal de Vox, Joaquín Pérez de la Blanca, con el que se alcanzó un acuerdo de nueve puntos para obtener el visto bueno a las cuentas. No se espera, por contra, el apoyo de la edil de Podemos, Carmen Mateos.

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde, ha echado en falta un plan de empleo municipal y un plan contra la pobreza infantil, que, según estima, son fundamentales para dar respuesta "a los principales problemas de la ciudad", cuyos vecinos se encuentran "desamparados", según ha dicho.

"Después de años de mala gestión del PP, comprobamos que las arcas municipales están con telarañas, temblando", ha indicado Valverde para quien los presupuestos planteados por el equipo de gobierno "no pueden ser las cuentas de la recuperación económica que esperan las pequeñas y medianas empresas, los autónomos y las familias que están sufriendo el duro golpe de la crisis porque no abordan sus necesidades reales".

La portavoz socialista cree que el alcalde "olvida que es el regidor de una ciudad con una cifra de paro que supera las 23.300 personas, de las que más de 12.300 son paradas de larga duración, es decir, desempleados que llevan más de un año buscando un trabajo, muchos superan los 45 años, con grandes dificultades para volver al mercado laboral y además llevan sobre sus espaldas la responsabilidad de hijos y personas mayores, y que sólo a través de instituciones como el Ayuntamiento pueden tener esperanza", ha enfatizado.

Por su parte, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Juan Francisco Rojas, ha explicado que su grupo se abstendrá en los Presupuestos para que "salgan adelante", aunque con la falta de un apoyo explícito pretende dar un "toque de atención al equipo de gobierno" al entender que "falta capacidad de negociación".

"Lealtad no es sinónimo de sumisión. No vamos a votar en contra de este documento, les vamos a dar nuestra abstención siendo conscientes que con independencia de lo que realizaren el resto de grupos, con nuestra decisión, este presupuesto hubiera salido hacia adelante", ha indicado Rojas, quien no obstante ha reconocido "el ingente esfuerzo a través de rebajas fiscales y modificaciones presupuestarias para planes y gastos covid que ha realizado el Consistorio".