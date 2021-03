Los eurovisivos Blas Cantó, Soraya Arnelas, Natalie Horler y Kate Ryan, rinden homenaje a la agricultura europea

Los eurovisivos Blas Cantó, representante de España en Eurovisión 2021; Soraya Arnelas, que participó en este concurso en 2009); Natalie Horner, aspirante de Alemania en 2013, y Kate Ryan, la opción de Bélgica en 2006, son los rostros conocidos que participan en el vídeo promocional de la campaña 'CuTE-4You: Cultivating the Taste of Europe for You'. La iniciativa, cofinanciada por la Unión Europea (UE), rendirá un homenaje al papel esencial de los agricultores europeos y quiere generar en la sociedad un movimiento social a favor del consumo de frutas y hortalizas europeas.