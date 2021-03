Rocío Carrasco, sobre sus hijos: "Antonio David me decía 'te los voy a quitar, te van a odiar, hija de puta"

Este domingo se ha emitido el documental sobre la vida de Rocío Carrasco y la hija de Rocío Jurado ha revelado detalles acerca de su relación con sus hijos y el padre de estos, Antonio David Flores.

"Él aprovechaba para insultarme, me increpaba, decía 'te los voy a quitar y te van a odiar, hija de puta", reveló Rocío Carrasco, que no pudo reprimir las lágrimas cuando hacía estas revelaciones.

"Él cortó el vínculo materno, me lo quitó porque es una persona que ha ido proclamándose de padre modélico, pero a él solo le importa él, nada más", añadió Rocío Carrasco.

Según la hija de Rocío Jurado, sus hijos la adoraban, pero con la separación todo cambió: "Ellos han crecido con esa versión, igual que el mundo entero, empieza a detonarse la crueldad, no tiene piedad ni con sus hijos, no le ha importado el bienestar de sus hijos nunca. No puede quitarle a una niña de cinco años su figura materna, pero lo ha hecho".

"Soy víctima y ellos también lo son de una mente diabólica, ha conseguido lo que me dijo cuando nos separamos, 'te vas a cagar, Rociíto' y me ha quitado lo más importante de mi vida, a mis hijos", confesó Carrasco.

"Ha hecho que me odien y que tengan esa imagen de mí, que es más cruel. He tenido a mis hijos muertos en vida. He tenido que hacer como que no os tengo estando vivos y ensuciando su mente. Eso no se hace con dos criaturas pequeñas, ni con una madre, con nadie. Y eso lo ha hecho él", concluyó.