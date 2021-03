Rocío Carrasco, sobre la boda de Rocío Jurado con Ortega Cano: "No creo que fuese una decisión acertada"

Además de dar detalles sobre su tormentosa relación con su exmarido, Antonio David Flores, y sobre la difícil situación que vive con sus hijos, Rocío Carrasco dedicó también unas palabras, en el documental Rocío: contar la verdad para seguir viva, emitido este domingo por la noche por Telecinco, a la boda de su madre, Rocío Jurado, con el torero José Ortega Cano.

"Como una ola no, como un tsunami", cuenta Rocío en el capítulo 1 del documental, en referencia a la famosa canción interpretada por su madre. "Yo ese día [el día de la boda entre Rocío Jurado y Ortega Cano] lloré lo indecible, y, en ese momento, yo, viéndola a ella feliz, yo era feliz", añade.

"Ahí veníamos de que José, meses anteriores, había sufrido una cogida en Cartagena de Indias donde estuvo a punto de morir...", recuerda Rocío Carrasco, añadiendo que "yo a José siempre le tuve muchísimo cariño, y el verlo que estaba bien, y que estaba sano, y que había salido de aquello, pues también era emocionante".

No obstante, Rocío agrega que "ahora los sentimientos son diferentes", y después de una pausa, añade: "No sé si... Bueno, sí lo sé: no creo que fuese una decisión acertada [la boda], desgraciadamente para ella. Pero ella lo decidió así, y ella estaba enamorada, y todo lo que fuera para que ella estuviera bien y estuviera contenta".