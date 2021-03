Torres, sobre el lema 'socialismo o libertad' de Ayuso: "Tiene que ser mucho más cuidadosa en sus afirmaciones"

Así lo ha manifestado en una entrevista a 'El Día' y 'La Provincia', recogida por Europa Press, a raíz de la declaración institucional en la que Isabel Díaz Ayuso anunció la convocatoria de elecciones para el próximo 4 de mayo y que cerró con la frase "los madrileños van a tener que decidir entre socialismo o libertad".

Ángel Víctor Torres admite que le preocupa los mensajes que lee de una presidenta autonómica con la que ha tenido relación en la Conferencia de Presidentes y que, por ejemplo, "entienda que a los que se les llama fascistas es porque están haciendo las cosas bien". "El fascismo, el totalitarismo, el nazismo son absolutas lacras y exterminaron a millones de personas en el mundo. No entiendo eso de socialismo o libertad", indicó el presidente canario.

Aclara que el socialismo y el comunismo en nuestro país "lo conformaban hombres y mujeres que defendían con su vida la libertad y la democracia", y recuerda que su abuelo, que era comunista, estuvo en la cárcel "precisamente por defender la libertad, por defender la democracia, el voto, por enfrentarse a los militares que dieron un golpe de Estado".

"No puedo aceptar que sea comunismo o libertad, porque el comunismo en nuestro país es libertad. Lo que no es libertad es la dictadura; lo que no es libertad es el fascismo; lo que no es libertad es el nazismo; por tanto, yo creo que la presidenta del Gobierno de Madrid tiene que ser mucho más cuidadosa en sus afirmaciones", insistió Torres.