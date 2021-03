"Aragón tiene unas posibilidades que se podrán potenciar" con los fondos europeos, señala Escartín (Podemos)

Entre las actuaciones a acometer, ha mencionado la transición ecológica, en los ámbitos industrial y agrario, también "dar un giro al turismo, que está cambiando y habrá cosas que no volverán". Hay que "aprovechar las oportunidades que tenemos, que son enormes, porque tenemos un territorio que es un polo de atracción para mucha gente a nivel patrimonial, histórico, cultural, natural".

Además, "habrá que pensar en hacer coches eléctricos" por los cambios en la movilidad, de forma que "en diez o quince años, o nos espabilamos o vamos a tener problemas". Así se ha expresado en una entrevista con Europa Press.

En materia de digitalización "existe una oportunidad", por una parte por "la lucha por la repoblación de nuestros pueblos, que pasa por que haya servicios públicos e Internet" y, por otra parte ha apostado por "localizar en Aragón algunos proyectos empresariales que puedan ser beneficiosos para la creación de empleo".

MODELO PRODUCTIVO

Nacho Escartín ha defendido un cambio del modelo productivo con el argumento de que "aparte de abrir hoteles, construir coches y producir cerdos, en Aragón hay mucha más capacidad de descentralizar la economía en muchas cuestiones" que "pueden generar mucho más valor añadido y estabilizar a mucha más gente en nuestro territorio".

En materia de Internet, "son muy pocos los pueblos que quedan sin Internet de calidad, pero para ser puntero hay que tener fibra y "si hay una empresa muy potente va muy justa", algo en lo que está trabajando el Gobierno de Aragón.

"No hay que inventar la rueda", ha observado. "Cuando escuchas 'nuevo foro contra la despoblación, nuevo libro, la película", en realidad "la gente quiere tener médico, transporte a la capital de comarca, tren a ser posible, tener la escuela y no perder niños, que las familias puedan vivir no solamente del sector primario".

Desde el Gobierno de Aragón "eso estamos haciendo, pasar de recortes, de privatizaciones, y fomentar la mayor calidad de servicios en los pueblos y que sean equitativos" porque "no se va a vivir igual en un pueblo de Zaragoza que en Embún, pero tienen los mismos derechos a vivir bien".

También ha comentado que este año se debe aprobar el nuevo mapa concesional de transporte por carretera en Aragón y "si se concretan los planes va a suponer una mejora de frecuencias, horarios y servicios públicos". Sería "un ejemplo de buena gestión para revertir la despoblación".

Además, se deben seguir convocando ofertas públicas de empleo para médicos, enfermeros y maestros, lo que -ha realzado- el Ejecutivo cuatripartito ya ha implementado. "¿Si no estuviéramos nosotros estarían manteniendo colegios con cinco niños? No, que Luisa Fernanda ya los cerró", ha apuntado en tono irónico.

"Estamos haciendo políticas progresistas, intentando expandir hasta donde se pueda el último euro de gasto público para que llegue donde la gente pueda salir adelante", ha continuado Escartín, quien ha aludido a la gestión de la anterior crisis, subrayando que "ahora se está caminando en otra dirección, no solamente en España, también a nivel europeo se ha aprendido".

El dirigente de Podemos ha enfatizado: "Ahora hay que hacer políticas expansivas de inversión pública porque, si no, no salimos de esta".

AYUDAS

En cuando a las ayudas a los sectores más afectados por la COVID-19, el Gobierno de Aragón "ha arañado hasta el último euro que tenemos en el Presupuesto" y ha intentado "estirar al máximo la relación bilateral con el Gobierno de España para intentar que trajeran lo más posible; la esperanza son los fondos europeos".

"Tenemos que ser realistas y conscientes de que ahora mismo, con los recursos que tiene la Administración pública, sobre todos las locales y autonómicas, no hay suficiente para sostener y mejorar los servicios públicos, inversiones y ayudas que está pidiendo la sociedad".

Además, "se han hecho una serie de reformas fiscales que nos han llevado a que no tenemos ingresos suficientes, así de claro, y si no tienes ingresos suficientes y lo único que tenemos son peticiones de gastos es que no hay, igual que en una casa".

De cara a los fondos europeos "hay proyectos chulos", ha comentado Escartín, quien ha advertido de que "no es lo mismo que lleguen esos dineros en abril que en junio". "Al final las políticas públicas son capaces de impulsar en sectores buenos para la mayoría de la sociedad y en eso estamos".

Nacho Escartín ha abogado por reforzar hasta donde se pueda el tejido de autónomos y pymes que vertebran el territorio porque "si al final la gran millonada se la llevan las grandes empresas del Ibex 35, bien entendido que hay que potenciar algunos sectores porque tienen una capacidad inversora muy grande desde lo privado, no digo que no, la parte importante tiene que llegar a las familias que sostienen la economía aragonesa y española". "Si llegan solo a las grandes, mal vamos, pero hasta donde sabemos va a estar repartido".

15-M

"Las cuestiones objetivas que nos sacaron a la calle el 15-M siguen ahí". Ha recordado el portavoz parlamentario de Podemos Equo que durante el 15-M, en 2011, "había una desafección política y la sigue habiendo en parte" y además, "unos pocos, muy pocos, las elites y luego la casta, manejaban demasiado cuando la mayoría no teníamos capacidad democrática de intervenir y había una serie de dificultades de acceder al empleo, de tener una estabilidad y un proyecto de vida", todo lo cual "ha cambiado poco, no tanto", de forma que "las razones objetivas del 15-M siguen igual de vigentes".

En todo caso, Nacho Escartín se ha mostrado convencido de que "pasicos hemos dado" ya que "hemos trabajado mucho algunas personas o una generación en implicarnos en política institucional" y hay gobiernos progresistas en muchos ayuntamientos y comunidades. "Aún tiene que haber más".