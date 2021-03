La hostelería, el comercio y las agencias de viaje cargan contra el cierre de las provincias andaluzas

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ya se mostró convencido el miércoles de que el mantenimiento del cierre perimetral de las provincias desde este viernes y hasta el próximo 9 de abril no sería "del agrado de todos". Y no se equivocó. Establecimientos de hostelería, comerciales y agencias de viaje han manifestado un día después su rechazo a una medida que, afirman, ha sido un "varapalo", y que en la mayoría de los casos no se ve compensada, añaden, por la ampliación de horarios.

Los hosteleros sevillanos admiten que poder cerrar a las 22.30 h, una hora más que hasta ahora, supondrá un "balón de oxígeno" que permitirá "la contratación de numerosas personas que estaban en el paro o en ERTE". Sin embargo, reclaman que a partir de la madrugada del 28 de marzo, cuando entre en vigor el horario de verano, se les permita tener la persiana levantada hasta las 23.30 horas para dar el servicio de cenas completo.

El presidente de la Asociación de Hosteleros de Sevilla (AHS), Antonio Luque, quiso también hacer un llamamiento al propio sector, a quien pidió que "se trabaje con máxima responsabilidad y bajo las estrictas normas sanitarias". Y añadió: "No podemos permitir desmadres los fines de semana".

En otras provincias fueron algo más críticos con la Junta. Desde Málaga, por ejemplo, su presidente, Javier Frutos, también presidente de la Federación Andaluza de Hosteleros, consideró "necesaria" pero "insuficiente" la ampliación de horarios, ya que "tampoco nos va a ampliar mucho la facturación", aunque, admitió, "se notará algo más esa hora". Además, lamentó que las provincias sigan cerradas y aseguró que el sector no se lo esperaba. "Va a perjudicar a muchos pequeños municipios que viven también de ese turismo interprovincial, local y regional", concluyó.

Sin beneficio horario

Otro de los sectores que tampoco está contento es el comercial. La Confederación Provincial de Comercio, Servicios y Autónomos de Sevilla, Aprocom, consideró que mantener las provincias confinadas es muy "perjudicial", ya que "impide la reactivación turística y del resto de sectores".

La federación Comercio Andalucía señaló, además, que su horario habitual de cierre es a las 21.00 horas, por lo que la ampliación hasta las 22.30 horas no afectará al pequeño y mediano comercio, pero sí beneficiará, lamentaron, a las grandes superficies. Su presidente, Rafael Bados, reconoció que el gremio esperaba una reapertura de la movilidad provincial, una medida que consideró que "sí afectaría positivamente al sector del comercio".

A la lista de damnificados por las decisiones adoptadas por la Junta en el seno del comité de expertos se suman también las agencias de viajes, que tildan de "nuevo varapalo" para el sector y el turismo en general las medidas decretadas. "Esperábamos que la eliminación de las restricciones de movilidad nos permitiera algún tipo de ingresos, gracias al turismo de proximidad, pero hemos visto que no ha sido así", señaló el presidente de la Asociación Empresarial de las Agencias de Viajes de Sevilla (Aevise), José Manuel Lastra, quien insistió en la necesidad de que las ayudas anunciadas por el Gobierno andaluz "sean una realidad".

"Mientras a otros sectores se les han lanzado salvavidas desde las administraciones, a nosotros se nos impide retomar nuestra actividad. No se nos puede meter en el mismo saco que a otros sectores menos dañados por la crisis", afirmó.

La Federación Andaluza de Agencias de Viajes, por su parte, agregó que las nuevas medidas "suponen un balón de oxígeno para algunos sectores, pero el nuestro queda de nuevo gravísimamente afectado" por el cierre de las provincias. "Más de un año soportando una caída en la facturación superior al 90% de media, teniendo a la mayoría de nuestras plantillas en ERTE y los autónomos en situación de cese de actividad, con las oficinas cerradas o abiertas en horario muy restringido. Y todo ello sin recibir ningún tipo de ayuda, por más que sean anunciadas reiterativamente", sentenció la federación.

El presidente andaluz, Juanma Moreno, volvió a defender la "muy difícil" decisión de no reabrir las provincias, al entender que era lo "moralmente responsable" teniendo en cuenta los datos que ha podido analizar en los últimos días. Y aseguró que "en los últimos diez días hemos dado mil vueltas a la posibilidad de no tener que cerrar".