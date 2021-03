El pleno rechaza la "falta de implicación de la Junta" con Abengoa y reclama "responsabilidades políticas"

El concejal de Bienestar Social, Empleo y Planes Integrales de Transformación Social, el socialista Juan Manuel Flores, ha recordado que Abengoa es una multinacional "emblemática" con "80 años de trayectoria", "líder" en el campo de las energías renovables con presencia en 38 países y más de 14.000 empleados, unos 2.000 de ellos en Sevilla, que acoge su sede social.

La entidad, según ha señalado, ha afrontado "diferentes crisis" a lo largo de los últimos años, pues en 2017 ya esquivó el que habría sido el mayor concurso de acreedores de la historia de España, después de verse acuciada por una deuda de casi 9.000 millones de euros.

A cierre de 2019, la deuda financiera de la multinacional ascendía a 4.783 millones de euros, aunque se elevaba hasta casi 6.000 millones si se tenían en cuenta 1.165 millones de euros correspondientes a deuda de proyectos en venta.

La entidad solicitó recientemente la declaración de concurso voluntario de acreedores, ya en marcha, tras no lograr que los acreedores financieros le otorgasen los consentimientos para extender de nuevo el plazo para el cierre y ejecución del acuerdo de reestructuración promovido desde 2020 para que su filial Abengoa Abenewco 1 se alzase como sociedad cabecera de todos los negocios de la empresa y suscribiera un préstamo a cinco años por importe de hasta 230 millones de euros.

Además de este préstamo, el plan de Abengoa incluía una línea de avales 'revolving' a cinco años por importe de hasta 126,4 millones de euros, ampliable hasta 300 millones de euros, toda vez que la operación no prosperó al quedar pendiente que la Junta de Andalucía concediera un aval de 20 millones de euros solicitado para la misma.

EL PAPEL DE LA JUNTA

En ese sentido, el concejal socialista Juan Manuel Flores ha avisado de que la citada operación "ha fallado porque la Junta no ha puesto el aval de 20 millones de euros" que se solicitaba "ni ha ayudado a buscar un inversor" que lo hiciera.

Dado el caso, la moción del PSOE consta de cinco puntos destinados a reconocer el "papel y la trayectoria" de Abengoa y su plantilla, respaldar el "apoyo" del Gobierno central a la mencionada operación de rescate, traducido "en líneas de financiación por valor de 476 millones"; "rechazar la falta de implicación de la Junta, pidiendo responsabilidades políticas o las explicaciones necesarias que aclaren la imposibilidad de avalar los 20 millones reclamados"; solicitar al Gobierno andaluz de PP y Cs que orqueste un "instrumento legal" para apoyar a empresas en casos similares y, finalmente, apoyar a la plantilla de la multinacional.

La portavoz de Vox, Cristina Peláez, ha mostrado su respaldo a Abengoa, pero ha avisado de que varios puntos de la moción son meros "brindis al sol" y se ha negado a "ensalzar al Gobierno del desempleo" que a su entender representa el Ejecutivo central.

El portavoz de Cs, Álvaro Pimentel, ha considerado de su lado "injusto culpar a la Junta" de la situación de Abengoa, recordando que la misma arrastra dos reestructuraciones y una deuda de 6.000 millones, que "para nada se puede sufragar" con los 20 millones de euros en avales pedidos a la Administración andaluza.

SIN EL "INSTRUMENTO JURÍDICO"

Pero sobre todo, ha defendido que la Junta de Andalucía carece del "instrumento jurídico" necesario para un aval como el que se le solicitaba, con lo que se trata de una "cuestión de legalidad". Así, ha defendido que el Gobierno andaluz está "a disposición" de Abengoa y quiere colaborar en que la empresa supere su situación, pero ha apostado por salidas sin "problemas que acaben en los juzgados", pesando la investigación judicial sobre los avales y préstamos concedidos años atrás desde la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Idea) a la empresa malagueña Isofotón, finalmente declarada en concurso de acreedores.

La edil de Adelante Eva Oliva, de su lado, ha mostrado su pleno apoyo a la moción, lamentando que el Gobierno andaluz "de derechas evada" comprometerse en buscar "una solución que preserve el empleo" que genera Abengoa.

Por el PP, Rafael Belmonte ha lamentado que el PSOE haya planteado su moción para "confrontar" en el plano político en lugar de "enfocarla para un respaldo institucional a buscar todas las soluciones posibles". Y es que según ha insistido, la Junta de Andalucía afronta "informes jurídicos que imposibilitan" conceder el mencionado aval de 20 millones de euros.

Defendiendo la "voluntad" del Gobierno andaluz por apoyar a Abengoa, Belmonte ha esgrimido "la realidad de la legislación" y ha lamentado que el PSOE haya "perdido la oportunidad" de promover una moción que plasmase "el deseo de todos de que Abengoa salga adelante".

ESPADAS PIDE UNA "EXPLICACIÓN CONVINCENTE"

El alcalde, Juan Espadas, ha cerrado el debate exponiendo que el Gobierno central ha "mostrado a las claras" su respaldo a Abengoa ofreciendo líneas de financiación por valor de 476 millones, lamentando en paralelo que el Gobierno andaluz de PP y Cs no haya dado "una explicación convincente" para no conceder el citado aval, "más allá de decir que no había fórmula legal".

Asegurando que el Gobierno autonómico de Galicia ha resuelto satisfactoriamente casos similares, Espadas ha opinado que el Ejecutivo andaluz no ha "modificado la normativa" para buscar una salida porque no tenía "voluntad política ni interés en buscar los mecanismos legales". "La fórmula legal era posible", ha asegurado.

La moción, finalmente, ha sido aprobada con el respaldo de todos los grupos a reconocer la trayectoria de la empresa y a apoyar a la plantilla, mientras en los tres puntos restantes Vox y Cs han votado en contra y el PP también, salvo en el punto de solicitar la búsqueda de un "instrumento legal", ante lo cual se ha abstenido.