Lima cree que el PSOE "debe" incluir la regulación de alquileres en la Ley de Vivienda: "Si no es así, es una traición"

Así se ha pronunciado Lima durante una entrevista concedida a Europa Press en la que ha criticado la propuesta socialista publicada este miércoles, que a su juicio, "significa que no se va a cumplir el pacto de Gobierno".

No obstante, espera que esta desavenencia no suponga el fin del acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos. "Esperemos que no. Lo que hay que hacer es cumplir lo pactado", ha defendido.

Para Lima, el PSOE "tendrá que decidir con quién está, si con los lobbies, las grandes inmobiliarias o con la gente". La también síndica en Corts ha agregado que hay una parte de los socialistas "que está más cerca de las grandes corporaciones, de los poderes, de las élites y que les cuesta".

Por ello, Unidas Podemos está "para atraerles hacia la izquierda". "No podemos olvidar que se corre el riesgo de una desconexión con la realidad, porque se está notando una desconexión generacional con la gente joven en la instituciones. Tenemos que hablar más de la juventud porque lo hacemos poco", ha añadido.

Así, ha remarcado que quien gobierna "debe estar en el día a día con las mayorías sociales". "Eso significa estar en las calles constantemente, en contacto con todos los colectivos, los movimientos, las personas, las familias, con los y las trabajadoras. Si estuvieran ahí, no les costaría tanto", ha agregado.

"No entiendo por qué la ley de vivienda está costando tanto. Regular los precios del alquiler, eso se ha hecho en otros países y en otras ciudades. Además invertir el 70% del sueldo en pagar el alquiler no es humano, no produce ningún bienestar", ha manifestado.