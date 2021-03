Cvirus.- Apliquen tecnologia 3D a l'art faller per a fer front a un any orfe de festes per la covid

El món de la festa i tot el teixit empresarial associat estan sent especialment colpejats pels efectes econòmics que implica la crisi sanitària de la covid. Des que al març de 2020 s'anunciara la suspensió de celebracions tan importants com les Falles de València i la Magdalena de Castelló, el sector viu un any pràcticament en blanc que, a més, es perllonga amb una nova suspensió dels festejos.

Per a afrontar aquesta "travessia pel desert", alguns professionals es reinventen i exploten camins marcats per l'ús de la tecnologia. És el cas de Rafa Sánchez, artista faller, estudiant d'Història de l'Art en el Centre Associat 'Francisco Tomás y Valiente' UNED Alzira-València i tercera generació de l'empresa Carrosses Sánchez, qui ha trobat en el modelatge i impressió 3D que venia aplicant als seus productes una oportunitat d'aconseguir alguns encàrrecs en una conjuntura tan desfavorable.

"La tecnologia és de la poca eixida que hi ha ara mateix. De tots els encàrrecs que tenim, si no parteixen de la impressió o modelatge 3D, acaben tocant-ho per algun costat. La majoria de treball que ens estan entrant ara, allunyats del nostre sector, venen per l'aportació tecnològica que hem realitzat en els últims anys", relata Sánchez en un comunicat distribuït per la universitat pública a distància.

Sense carrosses que lluïsquen en desfilades ni ninots plantats en els carrers, els artistes s'enfronten a un llarg any amb la branca central del seu negoci "sense cap activitat". Les xifres parlen per si soles: si aquesta empresa valenciana sol traure en les Cavalcades de Reis entre 40 i 50 carrosses, en 2020 van ser només huit, detalla.

L'aposta pel 3D que aquest jove artesà realitza està servint per a obtindre alguns projectes, com el disseny del ninot d'una fallera impresa en tres dimensions per a promocionar una administració de loteria a València; elements de decorats o la decoració d'establiments d'hoteleria.

A més, estan rebent ajuda per part d'ajuntaments, no només en l'àmbit valencià, sinó d'altres llocs com Oviedo, on, davant la impossibilitat de celebrar la Desfilada del Dia d'Amèrica per la pandèmia, l'empresa valenciana ha participat en una exposició que rendeix tribut al 70 aniversari de l'esdeveniment.

També a Getafe, ciutat en la qual els Sánchez no han pogut crear la seua tradicional falla pel virus, però se'ls ha confiat el disseny i elaboració amb tecnologies 3D dels Premis de la Cultura.

CORONAVIRUS MAKER

Des de la UNED recorden que en l'esclat de la pandèmia, Rafa Sánchez va posar el 3D al servici de la solidaritat i va aportar les impressores 3D del seu taller al moviment 'coronavirus makers', la xarxa col·laborativa que va unir milers de persones de tota Espanya en la fabricació d'equips de protecció per al personal sanitari que treballava en primera línia.

D'aquesta manera, d'estar treballant en la trentena de carrosses que tenien previst entregar per a la Magdalena 2020, el jove artista, diplomat i màster en Tecnologies Interactives i fabricació digital i estudiant d'Història de l'Art, va reconvertir el seu taller faller en una 'fàbrica' de viseres que, després, acoblaven a una part plàstica per a ser utilitzades com a mascaretes.

La intenció dels Sánchez, asseveren, és "seguir lluitant per a tornar a gaudir de les nostres tradicions per tota la geografia".