Bonig defèn que és més important captar votants de Cs que a Cantó: "Les portes del PP sempre estan obertes"

Així ha valorat l'eixida de la política de Cantó, qui aquest dilluns va anunciar que deixava Cs pel seu descontentament amb la cúpula d'Inés Arrimadas i aquest dimecres ha formalitzat la seua renúncia, preguntada per la possibilitat que puga estar interessat a integrar-se en el PP i que hi haja hagut converses amb 'Gènova'.

Bonig, en declaracions després d'una reunió de partit a Paterna, ha desitjat a Cantó "tot el millor" personalment i professionalment, destacant que és "un gran parlamentari i un gran orador" amb el qual ha compartit estratègia "en molts casos i en uns altres no" durant els dos últims anys en Les Corts.

Amb tot, ha assegurat que li "sorprèn" aquesta possibilitat perquè des de fa mesos ho veia més prop del PSOE que del PP. "Ja li vaig dir que li enganyarien", ha asseverat en relació als acostaments de Cantó als socialistes per a recolzar el pressupost de la Generalitat.

La 'popular' ha posat l'accent que vol ser "molt respectuosa" amb la situació de Cs després de la moció de censura fallida a Múrcia i la ruptura del govern de Madrid: "Quan un partit com Ciutadans, amb tot el que ha significat i amb el que representa, entra en un procés de deriva cal ser profundament respectuós amb els militants, simpatitzants i càrrecs".

"Hi ha moltíssima gent en Ciutadans que pot aportar molt", ha constatat, assegurant que el que li preocupa és "com el PP és capaç d'atraure tots els seus votants: gent que creu en la llibertat econòmica, en el dret a la propietat privada i a ser valencià i també espanyol, i que està farta de la imposició lingüística del Botànic".

Ha insistit que "eixa és la gent" que vol atraure el PP, la preocupada per qüestions com la planta de Ford Almussafes després de l'anunci de l'ERO, el procés de vacunació, el futur de la indústria o el model sanitari de la Comunitat Valenciana. En definitiva, "un projecte que, més que càrrecs de Cs que tenen les portes obertes com sempre, capte la gent que crea en aquests valors".