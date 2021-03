Silvia Sicilia, de 'Myhyv', denuncia la difusión de un vídeo de contenido sexual con su expareja

Silvia Sicilia, extronista de Mujeres y hombres y viceversa, ha denunciado este martes la difusión de un vídeo de contenido sexual que grabó con su expareja hace cinco años, y que actualmente circula por una plataforma de pago.

La canaria ha compartido un extenso comunicado a través de Instagram en el que subraya que, aunque ella comparta contenido erótico a sus suscriptores de pago en Only Fans, nadie debe difundir sus vídeos sin su consentimiento.

"Quiero contar lo que me ha pasado, porque esto no va a poder conmigo y debo hacerlo no solo por mi si no por las muchas mujeres que lo habrán sufrido y mostrar que esto no debe derrumbar a nadie que le pase jamás", ha avanzado.

Sicilia confía en la inocencia del padre de su hijo: "He sido víctima de una divulgación de un vídeo de contenido sexual, de hace unos 5 años con mi expareja. Un vídeo consentido pero para quedarse en la que fue nuestra intimidad, como cualquier pareja que se graba. Si se preguntan si ha sido él, lo niega, dice que no sabe qué ha pasado".

"Pero me he centrado en denunciar la divulgación del contenido. Y no, no hay marcha atráspara aquellos que lo tienen y se lucran ganando dinero con mi cuerpo. Sin consentimiento alguno. Cebando mi vídeo bajo el título Silvia Sicilia de MyHyV foll**do divulga este contenido mínimo 3 veces y te lo enviamos gratis. Y así lo hicieron", rezan las siguientes líneas.

La exnovia de Noel Bayarri ha manifestado cuál es su objetivo: "Ahora lo que quiero es mostrar mi repudio a todas aquellas personas que han divulgado ese contenido, incurriendo en una ilegalidad. Todo está denunciado y ahora el proceso legal irá indicando qué hay que hacer".

"Quiero aprovechar esta situación para decirte a ti, que si alguna vez te ves víctima de una situación así no tengas miedo. Denuncia y apóyate en tu círculo cercano. Solo puede dañarte quien tú quieres. Y además, el s*x0 es algo tan natural que nadie debería avergonzarse por ello. Robar, hacer daño, mentir...eso si que es para tener vergüenza. Por lo otro jamás", ha zanjado.

La influencer asegura que no piensa quedarse "callada" ni "agachar la cabeza", pues dice ser "una auténtica guerrera" que va a pelear hasta el final para que se haga justicia. Unas palabras que sus seguidores han aplaudido en su último post de Instagram, donde han lamentado la situación y le han dedicado respuestas cariñosas como "lo siento, Silvia" o "tienes un ejército de mujeres a tu lado".