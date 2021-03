Joaquín Reyes, sobre los chistes machistas: "Hacía bromas que ya no hago"

El cómico Joaquín Reyes fue uno de los protagonistas de la última entrega de Liarla Pardo, programa en el que fue preguntado sobre temas como los límites del humor o si hay que adaptarse a los tiempos a la hora de contar chistes.

La presentadora del espacio de La Sexta, Cristina Pardo, quiso saber si el humor envejece mal. "Soy de los que piensan que es mejor que el humor avance con la sociedad, no estar evocando paraísos perdidos", opinó el cómico al respecto.

"Yo hacía bromas machistas que ya no hago", le confesó el humorista a Pardo, apuntando que "no pasa nada" si se deja de hacer chistes sobre determinados temas, pues hay personas a las que no les parece bien.

No es la primera vez que Reyes reflexiona acerca de la responsabilidad de los mensajes que transmite como humorista. "Tenemos unos límites muy bien definidos. No me parece mal que el cómico tenga que responder por sus chistes. Todos los chistes tienen una ideología detrás", contó a GQ en 2019.

Por aquel entonces, el cómico presentaba el ciclo de espectáculos Duólogos. "Los cómicos debemos ser conscientes de que la sociedad ha cambiado, que ya no se pueden hacer chistes sobre cualquier cosa. Los chistes sobre mariquitas o gangosos ya los hemos superado y no tenemos que llorar esa pérdida", valoró el artista en un encuentro con 20minutos.