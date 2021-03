Tudanca insiste en que no hay razón para que Cs no apoye la moción y quitar a un PP "corrupto hasta las cejas"

20M EP

NOTICIA

El secretario regional del PSCyL, Luis Tudanca, se ha dirigido a losprocuradores de Ciudadanos, para pedirles que cumplan la palabra que dieron a los castellanoeleoneses e insistir en que "no hay ninguna razón" para que no apoyen la moción de censura contra "un Gobierno autonómico que le está haciendo un daño terrible a Castilla y León y para quitar a un PP que no tiene remedio, que no tiene propósito de enmienda, que esta corrupto hasta las cejas".