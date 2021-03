Almeida, con "pocas dudas" de que el PP ganará las elecciones el 4 de mayo: "Es obvio que vamos a ganar"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reconocido este lunes sentirse tranquilo de cara a las elecciones autonómicas del 4 de mayo, cuando cree que su partido, el PP, volverá a erigirse como ganador. También ha defendido a los díscolos de Ciudadanos y ha descartado pronunciarse sobre una posible entrada de Vox al gobierno regional hasta que los resultados electorales no sean definitivos.

Durante una entrevista en 'Espejo Público', el alcalde madrileño ha defendido también a los diputados de Ciudadanos que decidieron dar plantón a la formación naranja para pasarse al PP en la Región de Murcia y frustrar así la moción de censura. "Puede haber personas que entiendan que el PP es la mejor opción para poder desbancar a Pedro Sánchez de la Moncloa", ha aseverado Almeida, defendiendo la legitimidad de quien cree que "su proyecto político y personal" encaja mejor con el Partido Popular.

Así, ha asegurado que los ex miembros de Cs no son "tránsfugas", pues antes han dejado su escaño para despojarse de cualquier posición institucional que les sitúe en situación de ventaja o aprovechamiento. Además, el alcalde de Madrid considera que, para conocer la razón del cambio de los tres diputados de Murcia, habría que analizarse el problema de raíz. "Parece extraño que se presente una moción de censura contra un gobierno del que uno forma parte", ha expresado, señalando que "hay tres personas que, formando parte de un gobierno, han decidido que lo lógico no es autocensurarse".

También ha explicado cómo fue la mañana en la que se produjo un terremoto político en varios gobiernos regionales. Según ha denunciado, la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, tardó tres horas en llamar a Pablo Casado tras registrarse la moción en Murcia. "Esa llamada se debería haber producido antes. Nosotros entendimos que teníamos que parar un posible efecto réplica y empezar a trabajar por la estabilidad del Gobierno de Murcia", ha asegurado.

Sobre el 4-M: "Es obvio que va a ganar el PP"

Respecto a los comicios adelantados que ya han sido respaldados por la justicia, Almeida ha reconocido la existencia de un "vacío legal", por el que se ha generado la polémica en los últimos días, y dice que tendría que estudiarse. sentirse muy seguro y tranquilo respecto a la posición que su partido adoptará con los resultados. "Lo mejor es acabar con este culebrón, retirar la moción y asumir que quizás no fue la decisión más acertada", ha señalado.

Aun así, dice que "las cartas están encima de la mesa" y que "es obvio que va a ganar el PP. Quedan pocas dudas al respecto". Sin embargo, no ha querido pronunciarse sobre los posibles pactos que se harían para formar gobierno y garantizar la continuidad de los populares al frente de la capital. "Lo decidirán los electores", ha declarado, evasivo, añadiendo que el objetivo es "continuar con ese proyecto de centro-derecha".

Preguntado sobre un posible pacto de coalición con Vox, que ha subido considerablemente en las encuestas, Almeida no ha querido concretar nada definitivo y dice que, más que preguntarse si el PP podría depender de Vox, "la pregunta es si Vox se podría permitir que no gobierne el PP en Madrid".

En definitiva, el alcalde madrileño ha expresado una vez más su entendimiento con la vicealcaldesa de CS, Begoña Villacís, poniendo su "buena relación" como ejemplo de "lealtad" a la estabilidad y de empeño por salvar las diferencias.